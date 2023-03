40 събития и артисти от 38 държави в ММФ "Варненско лято"

Международният музикален фестивал "Варненско лято" става част от испанското председателство на Съвета на ЕС, което ще продължи в периода 1 юли -31 декември.

Акцент в програмата ще бъде концертът на Виенския камерен оркестър на 30 юни от 19 ч. във ФКЦ, посветен на председателството.

Фестивалът, активно подкрепян от Община Варна, е спечелил многобройни отличия през годините – през 2019 стана първи носител на европейската награда на публиката, а през 2022 - лауреат на платформата EFFE (Europe for Festivals and Festivals for Europe) 2022.

Сигурен съм, че ни очакват много вълнуващи музикални срещи, които ще удължат варненското лято до октомври. Община Варна ще продължи да подкрепя фестивала, очаквайки с нетърпение неговата 100-годишнина през 2026 година, заяви кметът Иван Портних.

"За нас фестивалът е изключително важен, защото началото му почти съвпада с деня, в който поемаме председателството на Съвета на ЕС. Концертът на 30-ти юни от 19 ч. във ФКЦ ще има европейско измерение – с участието на Виенския камерен оркестър, с диригент испанеца Педро Халфтер, на канадския пианист от полски произход Даниел Внуковски. Тогава ще бъде изпълнена "Одата на радостта" от "Деветата симфония" на Бетовен, която е и химна на Европейски съюз", каза посланикът на Испания Алехандро Поланко.

Той благодари на кмета за уважението към испанската култура и за проведения театрален ученически фестивал на испански език, който премина при голям интерес.

41 събития с участници от 38 държави са включени в Международния музикален фестивал „Варненско лято“ в периода юни- октомври, съобщи артистичният директор Марио Хосен. Той представи програмата, в която се включват водещи световни музиканти, сред които камерният оркестър „Ференц Лист“ от Будапеща с диригент Дмитрий Ситковецки, Софийската филхармония с диригент Щефан Фрухт, четири барокови ансамбъла и други. Испанска музика ще звучи и на Международния симпозиум под надслов „Традиция и универсалност в испанската музика. От Барока до съвременността“, с участието на учени музиколози от Испания, Франция, Австрия и Германия.

"Не трябва да пропускате и френския майстор на уникалния и рядко срещан кристален орган Мишел Деньов, който ще музицира заедно със струнния квартет на Националния оркестър на Белгия начело с концертмайсторите Мисако Акама и Жаклин Прайс като втора цигулка в квартета. Каня младите хора да присъстват на генералната репетиция на кристалния орган, където ще имат възможност да зададат въпроси за този инструмент. Нека се убедят, че може да има уникални с вибрациите си звуци, които не са вследствие на дигитални технологии", каза Марио Хосен.

Подробна информация тук: https://varnasummerfest.org/