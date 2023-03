Стилистът на световните звезди Лоу Роуч се оттегля

Стилистът на световни знаменитости Лоу Роуч обяви, че се оттегля, като заяви, че чашата му е "празна", предаде Би Би Си.

Най-известен с работата си за Зендая, Ариана Гранде и Бела Хадид, той намекна, че решението му не е свързано с "дрехите".

"Политиката, лъжите и фалшивите разкази най-накрая ме настигнаха! Вие победихте... оттеглям се", написа Роуч в Инстаграм.

Няколко звезди казаха, че са шокирани от новината, след като Лоу Роуч се беше погрижил за външния вид на присъстващи на церемонията за наградите "Оскар" миналата неделя. Сред тях беше Меган дъ Стелиън. View this post on Instagram A post shared by Law Roach (@luxurylaw)

"Към всеки човек, който ми се е доверил за имиджа си - толкова съм благодарен", добавя той.

Малко след публикацията на Лоу реагираха знаменитости, включително инфлуенсърката Адисън Рей и Едуард Енинфул, главен редактор на британското сп. "Вог", изразявайки тъга от решението на стилиста. Супермоделът Наоми Кембъл пък написа: "Лоу, няма да ти позволя !!!! Ние не се отказваме ... борихме се твърде много".

Една от най-известните визии на червения килим, дело на Лоу Роуч, беше на благотворителна гала вечер в музея "Метрополитън" през 2019 г. - тогава Зендая бе в рокля на Пепеляшка, а самият дизайнер бе като нейната фея кръстница, предаде БТА.