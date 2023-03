Кухнята на Дубай е също толкова разнообразна, колкото са разнообразни хората и пейзажите на града. Там има всичко - от международни концепции, ръководени от известни готвачи, до изгряващи нови места, готови да покорят хранителната индустрия. Независимо дали някой предпочита италианска, латиноамериканска или източноазиатска кухня, той може да я намери в Дубай. Градът предлага традиционни ястия от цял свят, така че всеки вкус да остане задоволен.

От 21 април до 7 май 2023 г. Дубай ще отбележи десетата годишнина от тържествата по случай богатата кухня на града. Фестивалът ще покаже разнообразието от вкусове, включително кулинарни демонстрации на живо, готварски представления, някои от най-добрите улични ястия в света, както и популярната Седмица на ресторантите в Дубай. Тогава посетителите могат да опитат храни от най-добрите ресторанти в града на достъпна цена.

Комбинация между американска, латино и японска кухня се сервира в Amazonico в Международния финансов център на Дубай (DIFC). Когато влязат в ресторанта, клиентите са посрещнати от спираща дъха тропическа гора и атмосфера, вдъхновена от Амазонка.

COYA в курорта Four Seasons Resort, Jumeirah, дебютира през 2014 г. и оттогава поддържа своята отлична репутация. Менюто, в което се използват японски, китайски и испански методи за приготвяне на традиционни перуански ястия, със сигурност ще разпали апетита на всеки гастроном. Ресторантът Mama Zonia в Dubai Marina освен азиатски специалитети, предлага и вегетариански, вегански и безглутенови ястия, както и перуански и южноамерикански деликатеси.

Веригата The Maine предлага разнообразие от заведения за хранене, сред които Brasserie Land, Oyster Bar and Grill, Sweet Eatery и World Famous Town. Те пренасят в Дубай вкуса на хайлайфа от Нова Англия. The Maine организира и интересни събития, включително фестивали на стридите и петъчен брънч.

Сочните бургери с домашно приготвени сосове и кисели краставички са задължителни в Pickl, като ресторантът е безкомпромисен спрямо качеството на продуктите. Pickl е домашна концепция, която се появява за първи път през 2019 г., а най-популярните й предложения са бургери с говеждо месо, пилешки сандвичи и сладолед. Готвачите използват месо от равнините на Небраска, специално внесено оттам, както и пилешко месо от местни производители.

Fujiya е уютна концепция „izakaya“, в която се предлага автентична японска храна. В менюто на ресторанта има топли ястия, суши, рамен и други традиционни деликатеси.

Единственото японско изискано „Kaiseki“ преживяване в ОАЕ се намира в Kohantei. Този автентичен японски ресторант, разположен в центъра на Дубай, предлага кухня, приготвена от най-добрите японски продукти. Kohantei сервира многостепенно меню от най-пресните сезонни съставки, въплъщавайки вековната традиция на „Omotenashi“ - духа на японското гостоприемство.

Nobu е прочут ресторант, известен с мисо супата си с черна треска. Това е идеалното място, където човек може да се докосне до постоянно развиващата се и изобретателна японско-перуанска кухня. Класическите японски кулинарни традиции и съвременните стилове са умело съчетани от главния готвач Nobu Matsuhisa. Посетителите на Дубай трябва да опитат ястията на Nobu поне веднъж, защото той е световен еталон в кулинарията.

CE LA VI в хотел Address Sky View е ресторантът с най-хубавата гледка към центъра на Дубай, включително към Burj Khalifa. Мястото има модерни азиатски опции, подходящи за брънч, обяд и вечеря.

На западния плаж на Palm Jumeirah е известният с пищна кухня и панорамни гледки Koko Bay. С гледка към Арабския залив и вдъхновена от Бали архитектура, откритият през 2020 г. ресторант бързо се утвърждава като едно от най-красивите места в космополитния град. Някои от отличителните елементи в менюто са пад тай, супа Том Юм, говеждо на скара, шишчета от аспержи и маки рулца.

Asia Asia е многократно награждаван ресторант, намиращ се в Pier 7, който черпи вдъхновение от историческия Път на подправките. Като красиво допълнение на гледката към Dubai Marina ресторантът предлага престижна паназиатска кухня, включваща ястия като хамачи севиче, хрупкава ароматна патица и говеждо татаки. В менюто са включени и вегетариански и вегански опции.

Двуетажният Buddha Bar в комплекса на хотел The Grosvenor предлага креативно меню с нотки на китайска, японска и тайландска кухня. Той е едно от най-предпочитаните места, привлича допълнително гости с цветния си интериор и богатото меню.

Идеалният за обяд и вечеря ресторант Lah Lah, част от Zabeel House by Jumeirah, The Greens, предлага японска и тайландска кухня с вегетариански и вегански храни. Той е прекрасно място за отмора заради оживената атмосфера на заведението и голямата открита тераса.

Вкусна френско-виетнамска кухня се предлага в Indochine, който дебютира в началото на 2020 г. в Дубай, като бързо набира популярност. Менюто му включва виетнамски равиоли, агнешко чар сиу и амок камбоджан. Ястията са придружени от привличащи вниманието декори и елегантен интериорен дизайн.

Vietnamese Foodies е предпочитана местна виетнамска закусвалня, която предлага вкусна храна на изгодна цена. Всички ястия са засищащи и ароматни. Приготвени са с леки и здравословни методи на готвене и богати съставки. Гастрономите могат да избират измежду вкусните супи на ресторанта, които включват пилешко месо, морски дарове, говеждо и вегетариански варианти. Заведението е добре познато със своето пхо. Има и меню, предназначено само за вегани.

Shanghai Me е още едно популярно място за хранене в DIFC. Тропическа локация е в центъра на бизнес района, като терасата на ресторанта е заобиколена от прекрасни бамбукови и бананови дървета.

В Long Teng, едно от най-известните заведения в Дубай, се сервира изискана кантонска храна. Менюто на Long Teng предлага традиционни дим сум, морски дарове, приготвени в домашни сосове, патица по пекински и др. Това го превръща в място за любителите на истински китайски вкусове.

Спокойното заведение с гурме кухня BOCA, също в DIFC, е специализирано в испански ястия, приготвени с местни съставки. Брънчът „а ла карт“ е сред популярните предложения, а богатото меню е подходящо и за вегетарианци и вегани.

The Flamingo Room by Tashas е идеално за неформална вечеря с прекрасна атмосфера на фона на красивото Арабско море. Това е средиземноморски и европейски ресторант с оживен интериор, който е част от хотел Jumeirah Al Naseem.

Местният ресторант Alici се намира в квартал Bluewaters, където скоро ще бъде открито виенското колело Ain Dubai. Влизането в Alici е като влизане в уютна италианска тратория, защото е вдъхновена от крайбрежието на Амалфи. Alici, което на италиански означава „аншоа“, предлага сезонни ястия. Менюто изобилства от най-добрите южноиталиански вкусове, включвайки свежи фаворити като ризото с черен трюфел, както и сурова селекция, сред която са ястия като червени скариди на скара и тартар от риба тон.

Il Borro е очарователен ресторант, предлагащ автентична тосканска кухня, която ще отведе посетителите на средиземноморско приключение от вкусове. Менюто на Il Borro включва ястия от продукти, отгледани във фермите на Il Borro в Италия. Ресторантът се намира в хотел Jumeirah Al Naseem.

Италианският шеф-готвач Джорджо Локатели, който е носител на звезда Мишлен, откри Ronda Locatelli в Atlantis, The Palm след феноменалния успех на ресторанта си в Лондон. Благодарение на богатата си италианска кухня и новосъздадените специално за града ястия, Ronda Locatelli бързо се издигна до върха на списъка с италиански ресторанти в Дубай. Освен това мястото предлага богато веганско и вегетарианско меню.

Прочутият моденски ресторант Osteria Francescana, чиито многобройни награди за най-добри места в света принадлежат на Масимо Ботура, откри първия си обект извън Италия в Torno Subito, Дубай. Ресторантът е на брега на морето в The Palm и гостите могат, докато хапват, да се върнат назад в 60-те години на миналия век.

За тези, които търсят отлична, евтина и автентична италианска храна, Carluccio's е идеалното място. Всяка хапка от модерната италианска кухня, сервирана в Carluccio's, който има няколко обекта в целия град, дава на посетителите възможност да усетят неподправения вкус на Италия.

Nammos в Four Seasons Resort at Jumeirah Beach предлага стилна вечеря и средиземноморски разкош. Това популярно място сервира гръцка храна и предлага места за сядане на открито и закрито, а купонът продължава до късно през нощта.

Клиентите, които търсят кулинарна феерия, трябва да посетят GAIA. Този изящно декориран средиземноморски ресторант се намира в центъра на DIFC. Акцентите в изисканото меню включват сашими в модерен гръцки стил, което се сервира от обяд до вечеря.

Със своите първокласни пържоли Nusr-Et Steakhouse, управляван от известния „Salt Bae“ Нусрет Гьокче, е мястото за любителите на месото. В Международния финансов център на Дубай той наскоро отвори и Salt Bae Burger - ново заведение за бургери.

Един от най-добрите ресторанти за турска кухня е Sultan Baba Iskender. Мястото е подходящо за семейни събирания, като предлага вкусни ястия - кебап, пити, дюнери и неповторими десерти. Готвачите използват традиционни методи на приготвяне на храната, съчетани с оригинални турски рецепти.

Logma предлага автентични сладки и солени ястия. Част от специалитетите за закуска са чебаб (традиционни палачинки), кхамир (плоски питки със сироп от фурми и сирене), или по-засищащи ястия като пиле с ориз, приготвени по автентични рецепти от региона. Заведението се намира в сърцето на Стария Дубай.

Изтънченото меню на Aseelah включва разнообразни ястия, които са приготвени с въображение, като се използват традиционни съставки и европейски методи на готвене и презентиране.

Името Smat, което на арабски означава „маса за хранене“, е ресторант в Мирдиф, където се предлагат арабски ястия от Халеджи, придружени от традиционен интериор.

Arabian Tea House е очарователен ресторант, разположен в историческия квартал Al Fahidi. Той е идеалното място за почивка, докато туристите опознават традициите и историята на Дубай. Лимонадата от мента е любима напитка за посетителите.

Karak House е създадена благодарение на местните жители на Емиратите. Интерпретациите на типични арабски ястия в стил „традиционното среща модерното“ се допълват добре с характерния за ресторанта карак чай - традиционен чай с подправки.

Разположен на златистия пясък на плажа Джумейра, Tent Jumeirah е идеалното място за традиционна кухня и класически ястия от цял свят, допълнени със зашеметяваща гледка към океана.

Ресторантът Al Fanar предлага вкус на емиратската кухня с меню, което съответства на обстановката в Дубай в средата на миналия век. В менюто са включени любими местни ястия като maleh nashef (осолена риба в доматен сос) и lugaimat (местни понички).

В Дубай известната верига заведения за хранене Al Safadi предлага традиционна ливанска храна. Sheik Zayed Road също е подходящо място за любителите на вкусната ливантинска кухня.

Туристите могат да се насладят на разнообразни мезета, основни ястия и десерти в Al Nafoorah, придружени от оживена арабска музика и изпълнения на живо.

Туристите могат да опитат манакиш със заатар и крема сирене в ливанската пекарна Al Reef в Jumeirah. Това е известно място, където се сервират едни от най-качествените стрийт фууд храни в Дубай на добра цена.

В Allo Beirut, ресторант с изгодни цени, клиентите могат да опитат най-вкусните ливански улични ястия, включително манакиш, шаурма, садж, фалафел, фатайер и пица.

Zahr El-Laymoun е традиционен левантински ресторант, в който се сервира домашна и вкусна храна. Намира се в Souk Al Bahar, в непосредствена близост до Dubai Mall. Левантийското меню в Zahr El-Laymoun е съставено от изпитани семейни рецепти.

Използвайки трите сетива - зрение, звук и вкус, Kiza предлага поглед към Африка. Ресторантът сервира изключителни африкански ястия, приготвени с автентични съставки от целия континент, а бонус към гастро преживяването е забележителната обстановка.

Менюто на Tribes е повлияно от африканската кухня и вкусове. Ресторантът предлага места на закрито и открито, както и разнообразни ястия за брънч, обяд и вечеря.

Любителите на месото могат да се отправят към The Butcher Shop and Grill. Този известен южноафрикански стекхаус предлага крехки пържоли, билтонг и други сушени меса, както и месарница на място.

В City Walk и The Dubai Mall се намира възхитителното южноафриканско кафене Walnut Grove. Това неформално заведение за хранене посреща тези, които обичат спокойни закуска и обяд, а също така е идеално за хората, които искат да останат до късно.

Модерното веган кафене Tasha's е шикозна верига заведения, създадена за първи път в Южна Африка, която предлага вкусни интернационални ястия от закуска до вечеря.

В центъра на резервата за опазване на пустинята в Дубай е ресторантът за гурме кухня Sonara Camp - предлага ястия, вдъхновени от арабския свят, съчетание между Изтока, Запада и традиционната френска кухня. Подходящ е както за нощно приключение, така и за незабравима вечеря по залез.