Селена Гомес изглежда все още не е намерила мъжа на живота си.

30-годишната певица сподели видеоклип в ТикТок, в който казва:

Мразя, когато момичетата казват: "О, Боже, момчето, което харесвам дори не знае, че съществувам". Момиче, момчето, което аз харесвам дори не съществува!"