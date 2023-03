Тейлър Суифт пусна 4 нови песни часове преди началото на турнето си

Американската певица Тейлър Суифт издаде четири нови песни едва часове преди началото на турнето „Eras“, предаде ЮПИ.

Три от песните са презаписани нейни парчета от предишни албуми, а една от тях е чисто нова.

Песните „Eyes Open (Taylor's Version)“ и „Safe and Sound (Taylor's Version)“ с участието на Джой Уилямс и Джон Пол Уайт бяха включени във филма „Игрите на глада“ от 2012 г. Оригиналната версия на „If This Was a Movie, (Taylor's Version)“ пък фигурира в списъка от песни в делукс версията на албума „Speak Now“ от 2010 г.

„All of the Girls You Loved Before“ е чисто ново парче.

Изпълнителката на „Lavender Haze“ съобщи за предстоящите песни в Инстаграм по-рано в същия ден, а самите те излязоха в полунощ по източната часова зона.

Суифт издаде десетия си студиен албум „Midnights“ през октомври миналата година и обяви предстоящото си турне скоро след това. Това, което последва обаче, бяха проблеми с продажбата на билети за турнето, когато грешка в платформата „Тикетмастър“ попречи на дългата редица от чакащи фенове да си запази места на концертите.

Турнето „Eras“ започва днес в град Глендейл, щата Аризона и ще продължи до месец август.