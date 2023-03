Брус Уилис навърши 68 години

Днес, 19 март, най-неуязвимият герой на Холивуд, човекът, който умира трудно, навършва 68 години.

"Животът е кратък - дори ако живееш до 90. Затова изживявай всеки миг пълноценно и истински. Оценявай всеки ден, всеки час, всяка минута, защото те отминават с едно мигване на окото", е една от култовите реплики на роденият в Германия Брус, който заедно със семейството си се мести в САЩ, Ню Джърси.

Майка му е банков служител, а баща му заварчик във фабрика. След като завършва гимназия, Брус работи като охрана и барман, при това най-добрият в Ню Йорк. Именно зад бара го забелязва кастинг агент, който го кани за някои малки роли.

И така в далечната, но не и не чак толкова 85-та изгрява звездата Брус Уилис. Това се случва след участието му в телевизионния сериал "Съдружници по неволя", в който си партнира със Сибил Шепърд, а три години по-късно е премиерата на "Умирай трудно", където персонажът му Джон Маклейн става любим на киноманите по света.

Кои обаче са "най-запомнящите" се моменти в кариерата му?

Към днешна дата актьорът е изиграл над сто роли във филми, които зрителите ще помнят дълго. Например "Бродуейски сваляч" трябва да бъде филм на Disney с Уилис в ролята на бивш хокеист, който няма късмет и се влюбва. Въпреки това той враждува с почти всички в продукцията, което води до прекратяване на работата, забавяне, и естествено парични загуби.

"Приятели"

Това е един от сериалите, с които поколения израснаха, и все още не могат да намерят отговор дали Рос и Рейчъл бяха в почивка?

И докато това е под въпрос, помним и ролята на Уилис там! Скандалната връзка между дъщеря му и Рос, го изкара лошият герой, но пък забавен и впоследствие - емоционален! Всъщност появата му в "Приятели" е след като губи залог с Матю Пери. Двамата са се обзаложили преди премиерата на филма им от 2000 г. The Whole Nine Yards. Ако филмът се превърне в хит, Уилис ще се появи в сериала и ще дари заплатата си на благотворителни организации. Това е страхотно, защото филмът събра 106 милиона долара!

Губи слуха си в "Умирай трудно"

Да. Е, по-голямата част от него. Така става, когато изстреляш пистолет близо до ухото си. А иначе легендата гласи, че това не е единственият му гаф с огнестрелното оръжие на снимачната площадка. Множество членове на продукцията на филма "Трудно убийство" разказват, че Уилис е стрелял с празен пистолет при грешна реплика.

Имал е хит в топ 5!

Уилис е толкова популярен през 80-те години! Именно така се появява "Завръщането на Бруно" - соул албумът на Уилис от 1987 г., издаден от почитаемия лейбъл Motown. Албумът - който е подкрепен от R&B легенди като The Temptations и Рут Пойнтер от The Pointer Sisters - има умерен успех благодарение на кавъра на соул класиката "Respect Yourself" на Уилис.

Дива кариера!

Иначе в личен план през 1987 година се жени за един от секссимволите на киното - актрисата Деми Мур. Двамата имат 3 дъщери. Развеждат се през октомври 2000 година, а през март 2009 г. Уилис се ожени за модела Емма Хеминг, с която има още две дъщери.

Но за съжаление вече 68-годишният актьор е диагностициран с фронтотемпорална деменция година след като обяви, че страда от афазия, предаде dir.bg. Именно заради първоначалното си състояние Брус се оттегли от киното, тъй като болестта засяга когнитивните способности и възможността да запомня реплики.

Но все пак Уолтър, (както е първото му име впрочем), не е просто прочут актьор. Името му е символ на цяла епоха в съвременното кино.