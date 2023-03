Хиляди паметни чаши са произведени за коронацията на Чарлз III (Снимки)

Коронацията на Чарлз Трети доведе до производството на множество паметни чаши и чинии, каквато е традицията от столетия насам, съобщи Ройтерс.

Хиляди празнични чаени чаши и чинии отбелязват празничното събитие. Чарлз Трети ще бъде коронясан цели седем десетилетия след майка си Елизабет Втора.

В керамичната фабрика в Стоук он Трент в централната част на Англия производството е ориентирано към ръчно произведени и декорирани съдове, посветени на коронацията.



Много сме развълнувани, предвидили сме да произведем повече от 100 000 бройки, каза пред Ройтерс Стийв Бистън, производствен директор. Търсенето на паметни чаши и чинии е огромно, предаде БТА.

Повече от 1500 халби, брандирани в чест на новия крал, са продадени в първия ден на продажбите, което прави този артикул вторият най-бързо продаван продукт на компанията за последните 30 години.

Традиция на стотици години, още от времето на Чарлз Втори, е керамичната промишленост да произвежда паметни чаши и чинии по повод раждания, сватби и годишнини, свързани с монарха.

Паметните артикули имат много дълга история в Стоук он Трент, още от 80-те години на 17-и век, коментира Стийв Бистън. Самият крал Чарлз Трети е посещавал фабриката през 2010 г. Снаха му Кейт - принцесата на Уелс, е посещавала фабриката през 2015 г.