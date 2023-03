Какво стана в първия сезон на “Последните оцелели” и как ще продължи

По НВО приключи първият сезон на “Последните оцелели” - сериал адаптация по култовата видеоигра The Last of Us за пътешествието на контрабандист и малко момиче из постапокалиптична Америка, бъкаща от кръвожадни мутанти и още по-кръвожадни хора, загубили човешкия си облик.

Един от създателите му е Крейг Мейзин, който направи “Чернобил”, а в главните роли са Педро Паскал от “Игра на тронове” и Бела Рамзи.

“Окей”. Вероятно тази чуждица никога не е звучала толкова многозначително, поне от екрана. В нея се вместват и горчивината от сбъдналото се пророчество (“Могат да ни предадат само онези, на които вярваме”), и ужас от осъзнаването за подписаната смъртна присъда на човечеството, и желязната решителност за игнориране на тези неща, за да се живее нататък. Толкова, колкото е нужно. Още повече че нищо не може да се промени.

След два месеца в ефир първият сезон на “Последните оцелели” приключи. А с това и пътешествието на главните герои Джоуел и Бела.

Пътешествие, завършило с най-страшния възможен избор - дали да спасиш света, или най-близкия си човек. И въпросът е на кого ще му се иска да спаси такъв свят, ако за това ще плати такава цена. От една страна, никой не иска да отговори, от друга - всеки си има отговор за себе си.

Играта The Last of Us, която излезе - о, боже - преди 10 години, разказваше история как човечеството се самопогуби, защото съдбата му се оказа в ръцете на един изтерзан и напълно съсипан баща. Едноименният сериал разказва как същото това човечество направи въпросното нещо два пъти.

Точката в историята поставя главният герой Джоуел, който предпочита да спаси нещо като доведената си дъщеря вместо всички други хора на Земята. Тези, които са превъртели втория сезон на играта, знаят, че той ще си плати за това.

Безусловно НВО успя да създаде на основата на играта The Last of Us качествена драма, която привлече за зрители не само феновете , но и претенциозните кинолюбители, които никога не са пипали джойстик. Рядък случай, когато интересите на всички съвпадат - трябваше само на екрана да бъдат пренесени събитията от първоизточника, защото всъщност пределно кинематографичната видеоигра си беше готова драма с ярки визуални образи, философски въпроси и харизматични, но нееднозначни герои.

Създателите на сериала не тръгват да откриват топлата вода - събитията от играта остават практически без промени, ако не смятаме, че в сериала заразата не се предава посредством спори, но Мейзин и създателят на оригиналната игра Нийл Дракман са добавили много детайли и са разширили биографиите на героите.

Много важен за първия сезон на сериала беше третият епизод, почти изцяло посветен на историята на Бил и Франк, изиграни грандиозно от Ник Оферман и Мъри Бартлет. Тя напомня, че и по време на настъпването на края на света животът може да бъде изживян спокойно по своя си начин и съвсем достойно - до самия му край.

Чисто - или поне безпричинно, зло не съществува, става ясно от “Последните оцелели”, но всичко си има първопричини, които не го оправдават, но евентуално помагат то да бъде разбрано.

Всичко това присъства и в оригинала, но заради имерсивната природа на видеоигровия контент акцентът там е върху емоциите. Докато в сериала, който е лишен от геймплей ефекта, всичко се свежда до смисъла, което обаче съвсем не му е във вреда.

Трудно е да се предвиди дали от “Последните оцелели” ще излезе не само културен (а че това е факт, става ясно дори само от рейтингите), но и икономически феномен. Мейзин например сравнява сериала по въздействие с носителя на “Оскар” за най-добър филм “Лоурънс Арабски” и смята, че бизнесът с адаптации на видеоигри излиза на качествено различно ниво.

Каквото и да се случи, феновете със сигурност са на далавера - всички сюжетни недостатъци се компенсират от блестящия актьорски дует Паскал-Рамзи, чиито Джоуел и Бела не отстъпват на игровите си прототипи, а тук-там даже ги превъзхождат.

А нататък? Нататък - още по-добре. Предварително беше обявено, че “Последните оцелели” ще има втори сезон, а Мейзин и Дракман вече намекнаха, че втората част от играта ще бъде разделена на две в сериала.

Главното е да не се заразят от вируса на “Живите мъртви”. Един сериал, който стигна до състояние на клинична смърт, а след това за капак мутира в куп свързани филмчета, е напълно достатъчен.