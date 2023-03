Колко печелят последните носители на "Оскар" на минута

За никого не е тайна, че актьорите и актрисите, особено най-известните, са сред най-високоплатените хора на планетата. Тяхната работа често е физическо, умствено и емоционално предизвикателство. Изискват се много подготовка и много компромиси. Печеленето на немалка сума за месеци на снимки, седем дни в седмицата без почивка, понякога по 15 часа, изглежда оправдан риск. Но дали всички актьори печелят заплатите си с упорит труд? Или в просто само името им струва милиони? СНИМКА: Pixabay

На някои от най-известните холивудски звезди се плащат много големи суми само, за да се появят за малко на екрана. Това не е нещо ново. През 90-те години участието на голяма холивудска звезда във филма ви означаваше, че ще има също толкова голяма публика в киносалоните. Тази тенденция все още съществува, когато става дума за определени звезди.

"Оскарите" и тази година показаха, че не са толкова важни най-горещите имена или най-големите продукции. TradingPedia проверява дали това е така и изчислява колко са спечелили актьорите, получили "Оскар" за своите роли за минута екранно време.

Сравняват се сумите с печалбите на останалите им колеги, които бяха номинирани. Трябва да се отбележи, че всички тези данни са приблизителни оценки, основани на обявените от актьорите хонорари взети за тези проекти.

Носителите на "Оскар" печелят по-малко, отколкото сме предполагали

Мишел Йео

Във филма "Всичко навсякъде наведнъж" участват трима носители на "Оскар". Заплащането им за него обаче не е обявено публично. С бюджет над 25 млн. долара научнофантастичният филм беше големият победител тази година със 7 награди и 11 номинации. В него взеха участие звездите Мишел Йео и Джейми Лий Къртис. Като се има предвид малкият бюджет на продукцията, може да се предположи, че на нито един от актьорите от тях не е било платено много солидно.

Йео наскоро се снима във филма “Вещерът": Кървав произход". За тази ѝ роля бе съобщено, че е получила по 70 000 долара на епизод или приблизително 420 000 долара за целия сезон. Имайки предвид, че тя е в главната роля във "Всичко навсякъде наведнъж", заплатата ѝ би трябвало да е поне два пъти по-голяма - над 1 милион долара. Тя е на екран малко повече от час и половина от 2 часа и 20 минути за целия филм. Тя би трябвало да е получавала по около 10 526 долара на минута. Presenting your 95th #Oscars acting winners:



• Brendan Fraser (Best Actor)

• Michelle Yeoh (Best Actress)

• Ke Huy Quan (Supporting Actor)

• Jamie Lee Curtis (Supporting Actress) pic.twitter.com/vsdTF33as9 — The Academy (@TheAcademy) March 14, 2023

Джейми Лий Къртис

Легендата от филма "Хелоуин" Джейми Лий Къртис, спечелила "Оскар" за най-добра актриса в поддържаща роля на данъчната инспекторка Диърдър Боубърдър в "Всичко навсякъде наведнъж" , е получила по 5 милиона долара за филмите от поредицата "Хелоуин". Така че за "Всичко навсякъде наведнъж" би трябвало да си е тръгнала с чек от поне половин милион долара. Ако това е така, означава, че Къртис е получила приблизително 29 400 долара за минута престой на екрана. ACADEMY AWARD WINNER MICHELLE YEOH pic.twitter.com/LnxjSsraOD — ♡ (@taesdawn26) March 13, 2023

Джонатан Ке Куан (Ке Хуи Куан)

Другият носител на "Оскар", Джонатан Ке Куан, може би е непознат за мнозина. Виетнамецът, който в момента е на 51 години, се е снимал във филма "Дяволчетата" и е играл заедно с Харисън Форд във филмите за Индиана Джоунс. Заплатата му за филма "Всичко навсякъде наведнъж" също остава тайна за обществеността, така приемаме, че му хонорарът му е бил между 100 000 и 200 000 долара. Може и това да не е точно така но ако е вярно би означавало да е получавал около 3 389 долара на минута. Макар и да е по-малко от това, което са получавали останалите в списъка, то е доста внушително за забравена детска звезда като него. Jamie Lee Curtis reveals she has given her Oscar they/them pronouns in honor of her trans daughter.



“In support of my daughter Ruby, I’m having them be a they/them. I’m just going to call them ‘them.’” pic.twitter.com/xea0xJGqkY — Pop Base (@PopBase) March 14, 2023

Брендън Фрейзър

Филмът "Кит" на Дарън Аронофски може би е най-доброто нещо, което се е случвало на Брендън Фрейзър от дълго време насам. За ролята си на 600-килограмовия гей Чарли, който се опитва да възстанови връзката с отчуждената си дъщеря, той получи "Оскар" за главна мъжка роля. Същевременно той съживи кариерата си десетилетия след участието си във филми като "Мумията" или "Пътешествие до центъра на Земята". Нещо повече, тази роля може да е била и добра финансова инжекция за него. Jonathan Ke Quan nos hizo llorar después de su victoria 😭#AlfombraRojaE! #Oscars #Oscars2023 #AcademyAwards pic.twitter.com/RoTatgrB6S — E! Latin America (@EonlineLatino) March 13, 2023

Според различни сведения Фрейзър е получил 12 млн. долара за играта си. Тази космическа цифра обаче изглежда меко казано нереалистична, тъй като по официални данни бюджетът на цялата продукция е бил около 3 млн. долара. Най-вероятно му е било платено по-малко от един милион (всъщност много по-малко), се спираме на 1 милион долара, тъй като някога той беше една от най-горещите холивудски звезди. Така че приходите му на минута възлизат на близо 12 200 долара.

Най-високоплатените актьори и актриси, номинирани за "Оскар"

Най-високоплатените актьори с номинация за "Оскар" през 2023 г., са ирландските актьори. Те печелят много повече от всички останали. С 9 номинации "Баншите от Инишерин" е един от най-обсъжданите филми през последния месец. В крайна сметка обаче той остана без награда.

Филмът на Мартин Макдона е разполагал с бюджет от 20 млн. долара, а на актьорите Колин Фарел, Брендън Глийсън и Бари Кийгън е платено по 3 млн. долара. Смята се, че и Кери Кондън е получила същата сума. Според The Irish Sun Фарел се е съгласил на по-малко заплащане само, за да може да работи с известния режисьор. Всъщност този хонорар е далеч от това, което Колин Фарел или Брендън Глийсън са получавали през годините - според слуховете Фарел например е получил 5 млн. долара за "Minority Report" и 10 млн. долара за "Alexander".

Все пак възнаграждението от 3 млн. долара означава, че четиримата ирландски актьори са в топ 5 на списъка, начело с Кийгън с 214 285 долара за минута екранно време. Кондън е на второ място с очаквани приходи от 130 434 долара на минута, следван от Глийсън (85 714 долара на минута), а Фарел е пети с 43 478 долара на минута присъствие на екрана. Четвърти в класацията е Брайън Тайри Хенри, който е номиниран за изпълнението си в "Causeway" и се смята, че е получил 1,5 млн. долара за ролята, което прави по 50 000 долара на минута.

Джейми Лий Къртис е на шесто място с малко над 29 400 долара на минута, следван от Анджела Басет и нейните 15 900 долара на минута, получени за 22-те минути, през които я виждаме в "Черната пантера": Уаканда завинаги. Мишел Уилямс е на 8-ма позиция с изпълнението си в полуавтобиографичния филм на Стивън Спилбърг "Фабелманите". Съобщава се, че за ролята си на майката на Сами Уилямс е получила 800 000 долара, което се равнява на близо 15 400 долара на минута.

Въпреки че заплатата му не е оповестена публично, Джъд Хърш вероятно е получил по-малко от 100 000 долара за "Фабелманите". Като се има предвид, че той се появява само за 8 минути, заплатата му изглежда доста щедра - за всяка минута, в която виждаме лицето на Хирш във филма, са му платили 12 500 долара.

Най-високоплатените актьори без номинация за "Оскар"

Признатият от критиката талант невинаги е свързан с високи заплати. Всъщност в повечето случаи е точно обратното, както се вижда от първото място в класацията. Том Круз, който се превъплъти в ролята на Пийт Маверик Мичъл в "Топ Гън": Маверик", не беше сред номинираните за "Оскар" тази година. Въпреки това обявеният му хонорар за филма е изключителен - смята се, че е получил между 13 и 20 млн. долара авансово. Според Variety това вероятно му е донесло поне 100 млн. долара, което означава, че за всяка минута, в която лицето му е на екрана, той получавал по 885 000 долара.

На второ място в този списък се нарежда Дженифър Лорънс, за която се смята, че е получила 12 млн. долара за ролята си на Линси - ветеран от Афганистан, която се завръща в родния си град, но трудно се адаптира. При екранно време от около час и десет минути, заплащането й на минута се равнява на около 171 400 долара.

Съобщава се, че за участието си в "Аватар: Природата на водата" Кейт Уинслет е получила 6 млн. долара. Екранното ѝ време е със сигурност по-малко от час. Около 40 минути общо като се има предвид, че всяка секунда се брои за екранно време, дори когато героинята е на заден план. Това означава, че Уинслет получава 150 000 долара за всяка секунда, в която е в кадър.

Дженифър Конъли се нарежда на четвърто място с близо 115 400 долара за минута екранно време за работата си в "Топ гън: Маверик". Според съобщения в медиите за ролята ѝ са платени 3 млн. долара - значително по-малко от съобщеното възнаграждение на колегата ѝ Круз. Трябва да признаем обаче, че докато Круз участва в продължение на час и 53 минути от филма, Конъли взима участие само за 26 минути екранно време.

Със 114 940 долара на минута се нарежда Сам Уортингтън, който се завръща в ролята на Джейк Съли, главния герой във филмите за Аватар. Съобщеният хонорар за него за епичния блокбъстър е 10 млн. долара плюс 5% от печалбата на филма. Колегата на Уортингтън Зоуи Салдана се нарежда на 7-мо място с обявена заплата от 8 млн. долара или почти 101 300 долара на минута на екран. Том Ханкс, на 6-та позиция, също се смята, че е получил 8 млн. долара за участието си в "Елвис". Въпреки че не е бил в главната роля, според сведенията е получил над десет пъти по-висока заплата от тази на Остин Бътлър, актьорът, който всъщност е играл Елвис.

Топ 10 допълват Лупита Нионго, Майлс Телър и Сет Роугън с приходи от около 87 000, 53 000 и 50 000 долара за минута екранно време.