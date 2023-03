Вижте как Путин посрещна китайския президент Си Дзинпин в Кремъл (Видео, снимки)

Владимир Путин посрещна китайския лидер Си Дзинпин в Големия Кремълски дворец

Китайският лидер е отседнал в чисто нов хотел, китайска собственост, в центъра на Москва

Русия и Китай демонстрираха днес своето "безгранично приятелство" по време на пищна церемония в Кремъл, имаща за цел още повече да заздрави връзките между тях на фона на сраженията в Украйна, предаде Асошиейтед прес. 🇨🇳🇷🇺Xi Jinping arrived in the Kremlin for talks with Putin pic.twitter.com/5LbGrggwKU — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) March 21, 2023

Руският президент Владимир Путин посрещна китайския лидер Си Дзинпин в Големия Кремълски дворец, където двамата проведоха разговори, на които присъстваха и висши служители от двете страни. Путин чакаше китайския президент в Георгиевската зала, а Си Дзинпин стигна до там по червено килимче

Си се изкачи бавно по застланото с червен килим стълбище на стария имперски дворец, по което бяха наредени гвардейци в парадни униформи в стила на 19-и век. Путин чакаше да поздрави китайския президент в Георгиевската зала, предаде БТА. Двамата лидери бяха облечени с черни костюми и тъмночервени вратовръзки.

Двамата лидери, облечени с черни костюми и тъмночервени вратовръзки, влязоха в огромната зала с полилеи от противоположни страни и се ръкуваха в средата ù, а през това време звучаха националните химни на Русия и Китай. Китайският лидер е отседнал в чисто нов хотел, китайска собственост, в центъра на Москва.