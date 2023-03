Кейт Мидълтън с кампания за ранното развитие на децата (Снимки, видео)

Кейт Мидълтън КАДЪР: Туитър/@UGLE_GrandLodge

41-годишната Кейт Мидълтън призова най-влиятелните бизнес лидери на Великобритания за подкрепа за улесняване на драматичната обществена промяна, която според нея е необходима, ако страната иска да даде приоритет на здравето и благосъстоянието на бъдещите поколения. Облечена в изящно бяло сако Alexander McQueen оценено за £1945 (над 4300 лв.), тъмносин панталон и обувки на ток, кралската особа пристигна в централата на NatWest в The Square Mile, за да стартира новата си кампания. Нейното послание беше просто: това, което се случва с хората в ранното им детство, особено между раждането и петата година - когато мозъците ни се развиват по-бързо, отколкото когато и да било в живота ни - фундаментално се оформя остатъка от живота ни и това има пряко въздействие върху проблемите с психичното здраве, пристрастяването и социалния живот. Кейт Мидълтън е толкова убедена във важността на повишаването на осведомеността по проблема, че се е зарекла да посвети целия си живот на това и вече е създала свой собствен Център за ранно детско развитие. Описвайки първите години от живота ни като „златна възможност да трансформираме бъдещите си житейски резултати“, тя каза на събралите се лидери, че е време да мислим „радикално“, за да създадем работна сила, която е „устойчива, гъвкава и способна да преодолее различията“, защото „здравословното развитие на нашите деца зависи от здравите възрастни“. Принцесата подчерта, че индивидуалните взаимоотношения и връзки са „жизненоважни за сътрудничеството и основен елемент за културата и функционалността на бизнеса“. Откакто пое новата си титла след смъртта на кралица Елизабет II, много от публичните ангажименти на принцесата бяха съсредоточени около психичното благополучие на децата, младите хора и възрастните, от воденето на новинарско предаване за психичното здраве на тийнейджърите по BBC Radio 1 до посещението в неонатологично отделение в Съри, пише vesti.bg.

Затвори Кейт Мидълтън КАДЪР: Туитър/@UGLE_GrandLodge

