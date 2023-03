Пианистката с милиони обожатели, сред които Нове и Григор, за първи път ще свири у нас (Снимки)

Лола Астанова винаги е пред пианото с високи токчета, умопомрачително деколте и дълбока цепка

Най-сексапилната пианистка в света - Лола Астанова, за първи път ще гостува у нас. Тя ще направи два концерта - в Античния театър в Пловдив на 30 май и на 6 юни в зала 1 на НДК в София. Родената в Ташкент, Узбекистан, красавица има над 1 млн. последователи в инстаграм, около милион във фейсбук, а изпълненията ѝ в социалните медии трупат общо стотици милиони гледания. И причината за това, освен големия ѝ талант е и впечатляващата ѝ външност. Хубавицата с изваяно тяло застава пред пианото с тънки високи токчета, умопомрачително деколте и дълбока цепка или минижуп. Визията ѝ я нарежда сред 10-те модни икони в класическата музика. Неслучайно през 2014 г. е поканена да свири на Нюйоркския бал, организиран в чест на главния редактор на Vogue Italia Франка Соцани. Популярна е и с приятелството си със сръбската суперзвезда на световния тенис Новак Джокович

Лола Астанова е носителка на "Грами". А през годините работи с имена като Андреа Бочели, Марк Антъни и Степан Хаусер от 2 Cellos, с когото представят по различен и атрактивен начин популярни музикални произведения.Тя впечатлява не само със своя прочит на класически произведения на Шопен, Лист и Рахманинов, но и с аранжиментите на хитове като Don't Stop the Music на Риана и We Are the Champions на "Куин".