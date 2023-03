Колин Фарел скъса с приятелката си Кели Макнамара

Колин Фарел се е разделил с приятелката си Кели Макнамара, с която бяха заедно пет години, съобщава "Daily Mail".

Говори се, че 46-годишният ирландски актьор е прекратил отношенията си с Кели, с която е бил заедно от 2017 г., заради натовареният му работен график.

Вътрешен източник казал пред "The ​​Sun": "Колин е на върха на славата в момента благодарение на ролята си в "Баншите от Инишерин".

Той прекара месеци в работа по филма на Макдона, заедно с последния блокбъстър за Батман, където играе Пингвина. Графикът на Колин се отрази на връзката му с Кели и те тихо я прекратиха. Няма лоши чувства между тях, но поддържането на романтична връзка, когато работният ти график е толкова натоварен, стана нещо трудно за жонглиране". Colin Farrell 'splits from girlfriend of five years Kelly MacNamara' https://t.co/uPq4em5up4 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 24, 2023

Кели е от екипа на китариста Ди Едж от U2 и не е забелязвана с Колин от известно време, пише dir.

Преди време Колин разказа за Кели по време на участие в шоуто на Елън Дедженеръс: "Приятелката ми също пътува много по работа, така че често сме като два кораба, разминаващи се през нощта. Но все вярваме, че ще намерим пристанище, където можем да се срещнем". Той още каза, че обожава зашеметяващата си половинка.