Излезе новият албум на Лана дел Рей (Видео)

Годината се очертава музикална за семейството - след като Лана дел Рей днес издаде новия си албум, наред е баща й - музикант "по случайност", чийто дебютен запис ще излезе на 9 юни, предаде Франс прес.

Заглавието на новия албум "The Grants" на 30-годишната Дел Рей, който от днес е на музикалния пазар, е вдъхновено от истинското й име Елизабет Улридж Грант.

Поп звездата винаги се е забавлявала да прекрачва границите на жанра, като и този път не прави изключение, започвайки от песента с дългото заглавие "Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd" до структурата на 7-минутното парче, което се раздвоява между кристална мелодия и приглушен хип-хоп ритъм.

Това се харесва а най-голямата й фенка, американската мегазвезда Били Ейлиш. "Ти наистина проправи пътя за другите, хората се опитваха да изглеждат и да звучат като теб още от най-ранните ти дни", казва изпълнителката.

По стъпките на дъщеря си тръгва и баща й, който наближава 70-те и е направил състояние от търговия с имена на домейни в интернет, пише БТА.

Дебютния албум на Роб Грант, наричан "музикант по случайност", е озаглавен "Lost at Sea" и ще излезе на 9 юни. Лана дел Рей предоставя вокалите си за две песни, включени в тавата.