"Куин" тръгват на турне с Адам Ламбърт (Видео)

Британските рокаджии "Куин" и американският певец Адам Ламбърт отново тръгват на път, завръщайки се с обновеното си турне "Rhapsody" в Северна Америка след четири години, предаде Ройтерс.

Китаристът Брайън Мей, барабанистът Роджър Тейлър и Ламбърт обявиха, че ще се завърнат през есента в региона, където първоначално стартира турнето им през 2019 г.

Концертната обиколка, включваща 14 дати, започва на 4 октомври в Балтимор и завършва на 11 ноември в Лос Анджелис.

В съвместно интервю с Тейлър и Ламбърт Мей каза, че турнето, с което обиколиха целия свят, е "еволюирало" и е малко по-различно отпреди, предаде БТА.

Новите дати следват миналогодишните концерти във Великобритания и Европа със 150-минутен сет лист, включващ класики на "Куин" като "We Will Rock You", "Don't Stop Me Now" и "Somebody To Love" на фона на ослепителни специални ефекти.