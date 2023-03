Гари Олдман на 65: вечният гадняр и безсмъртен любим

През дългата си и блестяща кариера Олдман е играл граф Дракула, Уинстън Чърчил, Джордж Смайли, Лудвиг Ван Бетовен, Сириус Блек, Лий Харви Осуалд ​​и Херман Манкевич. Както и гаден сводник, корумпиран агент на DEA, лидер на терористи, който отвлича самолет. Гари Олдман е роден на 21 март 1958 година в Лондон.

За хората, израснали през 90-те, Гари Олдман обикновено е бил лошият тип, почти психар. Може би за мнозина първия път, в който са го гледали, е като граф Дракула във версията на Копола от 1992 г., а той просто е ужасяващ в нея.

Готиният актьор сякаш има афинитет към персонажи, които са злодеи, даже в клипа на "Guns'n'Rosses" - "Since I don't have you", е в ролята на Лукавия.

В "Приятели" вероятно беше не толкова неприятен тип, но все пак подложи Джоуи на изпитание - бяха актьори, които играят войници във филм за Втората световна, а Джоуи трябваше да бърза да венчае Моника и Чандлър. Героят на Гари научи Джоуи как да плюе партньора си, за да е достоверен диалогът.

В "Асо, дама, поп, шпионин", може би се усети толкова приятният факт, че колкото по-интелигентен е един актьор, толкова по-фино е изпълнението му, особено във финалната сцена. Само един поглед негов, а говореше толкова много без думи.

Беше мърлявият, брутален сводник Дрексъл Спайви в "Истински романс".

Той е едно от най-великите лоши момчета на екран в "Леон: Професионалистът" на Люк Бесон като Норман Стансфийлд, корумпираният агент на DEA, лигав до мозъка на костите си.

Като Егор Коршунов в "Air Force One" е толкова запомнящ се лош човек, колкото Алън Рикман в "Умирай трудно".

Така че за киноманите в известен смисъл е изненада да го видят като принципния комисар Джеймс Гордън, борещ се с престъпността в Готам Сити, в поредицата за Батман на режисьора Кристофър Нолан. Може би са очаквали да стане гаден по някое време.

В "Дама, асо, поп, шпионин" създава перфектен Джордж Смайли, внасяйки правилната комбинация от хитрост и гений, необходими за ролята.

Изигра Уинстън Чърчил в "Най-мрачният час", от гласа до езика на тялото и заслужено спечели "Оскар".

За ролята носеше костюм, който му придава килограми, готвел се е много сериозно, гримът е отнемал часове, а се наложило и да изпуши повече 400 пури, докато траят снимките.

Той е Зорг в "Петият елемент" през 1997 година, отново във филм на Бесон.

Олдман доста импровизира в сцените в "Леон", измисля си и някои реплики. Например споменава Бетовен, защото в същата година се снима и във филма "Безсмъртна любима", в който играе великия композитор. Годината е 1994.

В "Безсмъртна любима" си партнира с Изабела Роселини и помежду им пламва романс.

Алкохолизмът на Олдман е известен открай време, по наследство от баща му. Благодарение и на Анонимни алкохолици от сравнително скоро няма проблеми.

Но тогава Роселини успява да го придума да се лекува в клиника, където той среща друга жена, Доня, заради която изоставя Изабела.

Преди това, женен общо пет пъти, е бил семеен с английската актриса Лесли Манвил, с която сключват брак през 1987 г., а синът им Алфи се ражда на следващата година. Олдман се раздели с Манвил през 1989 г., три месеца след раждането на сина им.

С Ума Търман се срещат на снимачната площадка на "State of Grace", женят се през 1990 г., но се развеждат две години по-късно. От 1994 г. до 1996 г. той е сгоден за италианската актриса и модел Изабела Роселини, както споменахме, но те никога не стигат до олтара.

Вдига сватба с Доня Фиорентино, с която имат двама сина- Гъливер и Чарли. Развеждат се, а тя го обвинява в домашно насилие.

След години синът им Гъливер казва, че е травмиран от лъжите на майка си, която губи и попечителство над тях.

На 31 декември 2008 г. Олдман се жени за английската певица и актриса Александра Идънбъро в Санта Барбара, Калифорния.

През август 2017 г. Олдман се ожени за писателката и куратор Жизел Шмид на частна церемония в дома на неговия мениджър Дъглас Урбански, пише дир.бг.

Гари Олдман е актьор със собствен стил, почитател на методите на Константин Станиславски и Стела Адлър, и признава, че често пъти леко преиграва. Не може да посочи любима роля, защото според него това е като да кажеш кое е любимото ти дете. Споделя, че обича да "играе герои, където тишината е шумна" като Джордж Смайли. Той е известен със задълбочените си изследвания на ролите си, както и с отдадеността си към тях, като в един момент е хоспитализиран след значителна загуба на тегло за "Сид и Нанси".