Сара Джесика Паркър - едно секси момиче на 58 (Видео, снимки)

Сара Джесика Паркър навършва 58 години днес. Очарователната американска актриса, която си проправи път към сърцата на милиони, е родена в градчето Нелсонвил, щата Охайо, с население от около 5000 души. Баща ѝ Стивън Паркър е журналист с еврейски корени от Източна Европа, а майка ѝ Барбара Кек Паркър е учителка с германски и английски произход. Young Sarah Jessica Parker pic.twitter.com/Qtg1DZcyc6 — hef (@highendfashn) May 4, 2015

Заради проблеми в брака, родителите ѝ се развеждат. Барбара се омъжва повторно и ражда още четири деца. Така Сара има трима братя и сестри плюс още четирима полубратя и сестри. 5. Sarah Jessica Parker plays Ryan’s nurse (big sis type character). Say whatever you want but at the time a lot of us kids thought she was really cool. She was another reason to be excited to watch this movie if you were a kid the same age as Ryan White. pic.twitter.com/uK0HWzT3bM — ✡️ Webdev/Author - Feral Jewish Gremlin 🌈👨‍🌾🌻 (@ldragoon) June 27, 2022

Израствайки в сплотената общност на малкия град, бъдещата звезда бързо печели популярност и получава подкрепа в мечтите си да стане актриса.

От балета до актьорското майсторство...

През 1976 г., едва на 11-годишна възраст, тя получава първата си роля на Бродуей в пиесата "Невинните", което кара семейството ѝ да се премести в Ню Джърси. През 1977 г. Сара е включена в "Звукът на музиката" (заедно с четирима от братята и сестрите си) и получава главната роля в бродуейската постановка на "Ани". Година след това тя започва да посещава гимназията "Дуайт Мороу", като същевременно продължава да прибавя още точки към актьорската си биография. През 82-ра получава роля в телевизионния филм "Моето тяло, моето дете", преди да бъде избрана за една от главните роли в ситкома "Квадратни колчета" в ролята на гимназистката Пати Грийн.

Но звездата Сара блесва с пълна сила през 1998 г. след превъплъщението ѝ в образа на манхатънската сексколумнистка Кари Брадшоу в сериала "Сексът и градът". В началото постъпва със скептицизъм към идеята. По-конкретно думите са й:

"Имах няколко притеснения, като например наистина не ми се искаше да се показвам гола", казва Паркър при първото четене на сценария. sarah jessica parker as carrie bradshaw in sex and the city pic.twitter.com/LMZh7HnyMh — 2000s (@PopCulture2000s) April 14, 2022

Тя е била притеснена, че ще загуби гъвкавостта, която участието във филми и пиеси й осигурява в замяна на забързания график на телевизията, но се справя.

Сериалът "Сексът и градът" се превръща в огромен хит и носи на Паркър няколко награди "Златен глобус". До голяма степен сериалът отвори темите табу, показа ни една красива революция не само на модата, но и на жената. Той показа истинското приятелство и че понякога не получаваме това, което искаме. Показа ни и това, че не винаги "голямата любов" е здрава. Говорим за Крис Нот, който изиграва ролята на Тузара, и за Сара, която играе Кари Брадшоу. Запознават се съвсем случайно - на улицата. Съдбата ги среща отново, като този път решават да си обменят контакти за вече трета, официална среща. И така тяхното се превръща в силна, но токсична любов.

След края на сериала продукцията създава през 2008 и 2010 г. два филма, които показват официалния съвместен живот на Кари и Тузара, като семейна двойка, а "Завинаги заедно, завинаги двама", остава тяхното "мото", изписано дори на пръстените им. Двата филма постигат почти толкова голям успех, колкото и първоначалният сериал. Уви, това не се случва с възраждането му "And just like that..."

2021 година излезе продължението на "Сексът и градът", което показва как са се развили животите на момичетата. В "And just like that..." обаче едната от четирите приятелки не участва, а съпругът на Кари умира. Може би това са и причините минисериалът да бъде определен като "провал". Има и още една несполучлива продукция, която този път е само за живота на Кари Брадшоу и разказва живота й преди Ню Йорк.

"Carrie"s diaries". Той дори бе зачеркнат от самата SJP.

И както на екрана, така и в живия живот имиджът на Сара на модна икона я превръща в рекламно лице на продуктите за коса на Garnier. Освен това тя подписва мегасделка за 38 млн. долара с Gap и става "Модна икона на годината" на Съвета на модните дизайнери на Америка. Между другото има и собствена линия обувки и парфюми!

Колкото до личният й живот...

Паркър е в дългогодишна връзка с актьора Матю Бродерик. Макар и двамата да са на практика колеги Бродерик се запознава с Паркър чрез братята ѝ Пипин и Тоби, които имат театралната компания Naked Angels в Ню Йорк, а Бродерик режисира там една пиеса. Така двамата се срещат и влюбват. Сватбата им е далеч от медиите, но до нас все пак стига информация, че Паркър отново е била с необичаен тоалет. Вместо традиционното бяло, на сватбата си е била в черна рокля.

"Прекалено се срамувах да се омъжа в бяло, а и двамата с Матю не искахме хората да ни обръщат толкова внимание", казва веднъж Паркър пред Мари Клеър. Sarah Jessica Parker and Matthew Broderick’s pumpkins stolen off their NYC stoop https://t.co/DOw2yoAcqj pic.twitter.com/f2srqLK5YQ — New York Post (@nypost) October 31, 2019

Затова отклонявайки се от обичайното, тя избира черна рокля с волани на Morgane Le Fay.

И така след над 22 години брак, може да се каже, че двойката е смятана за една от най-устойчивите в Холивуд. Имат три деца, които държат винаги далече от прожекторите, затова и появата на техни снимки в пресата се възприема като истинско събитие.

Какво още...

Освен прочута актриса и модна икона, е и отдаден хуманитарен доброволец. Като посланик на UNICEF в САЩ Сара работи неуморно за повишаване на осведомеността и набирането на средства за мисията на организацията да подобри живота на децата по света. Пътувала е до страни като Индия, Южна Африка и Мексико и е говорила от името на UNICEF в ООН, както и на други международни форуми, пише dir. look of the moment is sarah jessica parker in a stunning spring louis vuitton at the unicef snow flake ball pic.twitter.com/t3uCk4lG — Michael w (@lamaisonmme) December 1, 2011

Какво разбираме дотук за Сара? Участва в противоречив за времето си сериал, който повечето биха определили като "неподходящ", но пък и който създава истинска революция сред жените, създател е на успешната марка обувки SJP (наложен от Холивуд никнейм, който впоследствие тя самата започва да използва) и парфюми, и като четем Вог, понякога се сещаме за нея!

"Като жена имам присъщата нужда да бъда всичко за всички, да се уверя, че всички са обгрижвани. Знам, че не мога да поддържам това ниво през цялото време, затова намирам подходящия баланс и това ме прави безкрайно щастлива", би казала тя.

А Кари Брадшоу би допълнила:

"Някои жени не трябва да бъдат опитомявани. Може би трябва да се движат свободно, докато намерят някой толкова див, с когото да се движат."

Честит рожден ден, SJP!