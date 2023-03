Казино-игри.бг и Палмс бет пуснаха най-новите слотове на Pragmatic Play

Специализираният сайт за демо казино игри и новини Казино-игри.бг прибави към каталога си последното слот бижу на популярното в България студио за казино игри на живо Pragmatic Play. Доставчикът може да бъде открит в почти всяко българско онлайн казино, включително и Палмс бет.

В началото на месец март Pragmatic пусна на пазара и най-новата си игра – Jasmine Dreams. Хитовият доставчик зарадва своите последователи с ослепителни множители и нъдж уайлд символи (падащи надолу) в най-новата си игра.

Игралното поле е разделено на познатата схема 5 към 3 – с пет игрови барабана с по три символни полета. Дисплеят е озарен от златни рингове и магически ковчежета с награди, които трябва да формират печеливша комбинация върху някоя от 20-те плащащи линии. Към тях се присъединяват и традиционните уайлд символи, които в тази игра се разпространяват върху целия барабан, което значително ни улеснява в съставянето на печеливша линия.

Както почти всички игри на Прагматик, и тук потенциалът се крие в бонус рунда. За да го активирате, вие се нуждаете от поне три скатер символа. По време на бонуса, всеки паднал уайлд символ увеличава мултиплеъра с едно x. В добавка на това, всеки уайлд започва да се движи нагоре или надолу, като в същото време ни дава нови свободни завъртания до запълването на цялото колело.

Jasmine Dreams ни очарова с екзотичната си тематика и иновативната механика с нъдж уайлдове. Те правят бонусът още по-интересен и непредсказуем. С подобна механика могат да се похвалят и други супер хитови игри от този производител – Mochimon, Cowboy Coins и The Dog House Multihold. Ако искате да се насладите на интригуващия Pragmatic геймплей, но не ви се харчат реални пари, винаги може да посетите сайта на Казино-игри бг, където ще откриете хиляди демо слот предложения. Там може да се запознаете с пълните правила на избрана от вас игра и да изпробвате вашата най-добра стратегия в реални условия, но без това да ви коства никакви средства.

Pragmatic Play е основна съставка и в онлайн казиното на Palms bet. Там вече само слот игрите на тази фирма са 36 и може да ги играете с реални пари, съответно и да приберете евентуалните печалби. Сигурни сме, че сте чували поне една от игрите на това студио, чието портфолио включва заглавия като: Hot Safari, Aladdin and the Sorcerer, Chilli Heat, Great Rhino, The Magic Cauldron, Gold Rush, Fairytale Fortune, VEGAS Nights, Fishin Reels, Empty the Bank, Hot Fiesta, Wolf Gold, 5 Lions Megaways, The Amazing Money Machine Sapphire, John Hunter and the tomb of Scarab Queen, Phoenix Forge, Pirate Gold, Buffalo Kings Megaways, Extra Juicy, Power of Thor Megaways, Gate of Olympus, The Dogs House и любимата на всички Sweet Bonanza. Освен изброените, „Палмите“ предлагат още десетки игри на Прагматик и стотици слотове на други популярни софтуерни разработчици.

Самото студио Pragmatic Play е много добре познато на българския пазар.То е представено при почти всеки роден сайт за подобни игри. Включително и структурата им за онлайн казино игри, която е в топ 3 в световен мащаб и на която се доверяват стотици казина в света за цялото си лайв казино съдържание. Компанията работи в повече от 20 държави, а съдържанието ѝ е преведено на над 33 различни езика.

Pragmatic Play предлага над 250 слот игри, студио за излъчване на лайв казино игри (включително и шоу програми от типа на: Power Up рулетка, Boom City, Sweet Bonanza Candyland и други), бинго и всевъзможен хазартен софтуер.