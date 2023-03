Пресъздадоха картина на Клод Моне с блокчета "Лего" (Снимки)

Китайският визуален артист Ай Уейуей е пресъздал известната творба "Водни лилии" на легендарния френски художник Клод Моне по един доста нестандартен начин - с помощта на 650 000 блокчета "Лего". 15-метровото произведение на изкуството е наречено "Водни лилии №1".

То покрива цялата дължина на една стена в галерията на Музея на дизайна в Лондон. Артистът използва блокчетата от "Лего", за да създава изкуство, от далечната 2014 г. Top five this week | The largest Lego work the dissident Chinese artist @aiww has ever made—a staggering 15m-long recreation of Claude Monet's triptych "Water Lilies"—will go on show at London's @DesignMuseum next month https://t.co/LbsLeb2QIm — The Art Newspaper (@TheArtNewspaper) March 26, 2023

Той решава да използва този необичаен материал за своята творба, тъй като подобните на пиксели блокчета напомнят за цифровите технологии, които играят оргомна роля в съвременния свят.

Творбата е част от най-голямата изложба на Ай Уейуей в Обединеното кралство за последните осем години, пише NOVA.