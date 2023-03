Джони Деп заживя на село (Снимки)

Актьорът Джони Деп се премести да живее на село след развода си с Амбър Хърд и бурния съдебен процес. Актьорът разказва, че е прегърнал възможността да поживее на 5364 мили от Холивуд. Деп потвърди, че се е преместил в Съмърсет, Великобритания. Определя атмосферата там като спокойната и уравновесена.

Деп е купил имението още през 2014 г. за 13 милиона паунда. То разполага с 12 спални, 8 бани и 850 акра прилежаща земя, предаде NOVA.