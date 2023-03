Майката на Пике ударила шамар на Шакира пред децата й (Видео)

Двете са се скарали на два пъти сериозно пред очевидци

Сапунката между Шакира и бившия футболист на Барселона Пике продължава. The Sun разкрива предателство на свекървата на певицата, пише gong.

Майката на Пике - Монсерат Бернабеу, е знаела през цялото време за изневярата на сина си с младата студентка и е криела аферата. Испанските медии допълват, че това е основната причина Шакира, която има двама сина от Жерар, да не поддържа добри отношения с нея.

"Пике и Клара са се криели в къщата на родителите му в Кабрилс", пише испанската журналистка Лаура Фа. A mãe do Piqué não é nenhuma coitada. Olha ela segurando a cara da Shakira em 2015 numa discussão enquanto o Piqué só olha. Imagina a HUMILHAÇÃO que a Shakira sofreu, POR ANOS, pra manter essa família! Estou com Shakira sempre. pic.twitter.com/8M9tZX7R4W — Yan 🦁 (@yankisner) March 26, 2023

Друг източник, близък до футболиста и семейството му, е станал свидетел на физическа саморазправа между 46-годишната знойна колумбийка и Монсерат. Двете са се скарали на два пъти сериозно пред очевидци, предаде NOVA. Remember when that witch put her hand on Shakira’s face...pic.twitter.com/bgWuTFbOk1 https://t.co/21kKImLzUs — Zayn Scott (@HipsAttacks) March 26, 2023

"Бернабеу удари Шакира в лицето пред Жерар и децата", пишат в Испания.