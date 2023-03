Адел насрочи още 34 дати за участия в Лас Вегас

Певицата Адел удължи престоя си в Лас Вегас, насрочвайки още 34 дати за участия между юни и ноември тази година, съобщи АП. Изпълнителката планира и концертен филм.

От ноември миналата година досега Адел има общо 34 участия в Лас Вегас. Говорител на певицата потвърди, че британската изпълнителка ще изнася концерти на сцената на прочутия театър "Колизеум" в "Сийзърс Палас" между 16 юни и 4 ноември. Участията през юни ще бъдат филмирани. View this post on Instagram A post shared by Adele (@adele)

Адел сложи край на спекулациите около бъдещето й на сцената на "Колизеум", обявявайки в "Сатърдей найт шоу", че се завръща през юни, съобщава "Лас Вегас Ревю-Джърнъл", предаде dir.bg. View this post on Instagram A post shared by Adele (@adele)

Всеки, който иска да види шоуто ми, ще има тази възможност, каза Адел.