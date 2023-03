Японски студент се облече като Зеленски за дипломирането си (Снимка)

Японски студент се появи на дипломирането си, облечен като украинския президент Володимир Зеленски - в неговата характерна зелена тениска и панталони каки, с брада като на държавния глава, за да покаже подкрепата си към Украйна, съобщи Асошиейтед прес. A Japanese student went to his graduation dressed as Zelensky. It took him three months to grow the beard. https://t.co/CKgIOqs0Hh — Luke Johnson (@johnson) March 27, 2023

На повечето церемонии за дипломиране в Япония завършващите са облечени официално - с костюм или рокля. Университетът в Киото обаче позволява отклонения от този дрескод.

Тази година студентът, облечен като Зеленски, беше звездата на събитието, предаде БТА.

"Аз съм президентът Зеленски", каза той пред местната телевизия Йомиури. Той сподели, че му е било най-трудно с брадата. Оформянето й отнело три месеца. Решил да се облече като Зеленски, защото от декември, когато започнал да си пуска брада, му казвали, че прилича на украинския президент.

Студентът е държал също табела с послания в подкрепа на Украйна, както и дървена лъжица за сервиране на ориз - като тази, която японският министър-председател Фумио Кишида поднесе на Зеленски по време на пътуването си до Киев миналата седмица. Лъжицата за ориз е характерна за Хирошима, откъдето е Кишида. На нея е изписана молитва за победа, но идеята да бъде подарена на Зеленски е разкритикувана от опозиционните депутати като "глупост".

Според студента подаряването на лъжица за сервиране на ориз на лидера на страна, която е във война, не изглеждаше уместно, но той е доволен, че на нея е изписана традиционната молитва.

Украинският посланик Сергий Корсунски ретуитна сцена от видеото с двойника на Зеленски, както и публикации, с които той изразява солидарност към Украйна.