Хванаха Хари Стайлс и Емили Ратайковски да си раздават целувки в Токио (Видео)

Хари Стайлс и Емили Ратайковски взеха бяха засечени да си раздават целувки. По-конкретно, двойката е била заснета от камера да се "целува небрежно", както го описва Page Six.

За да ви обрисуваме картината, целувката се е случила на открито, по улиците на Токио, пред очите на феновете.

Според Daily Mail двамата са се подпряли на сребрист ван по време на публичната демонстрация на обич, като "изглежда не се интересуват кой ги вижда". По време на публичната им среща бяха включени танци и прегръдки под общ чадър, докато вали.

Ако се чудите защо двойката е избрала Токио за небрежната си среща, то е защото Хари е бил там по работа - изнасял е концерти в "Ариаке Арена" в рамките на турнето си Love on Tour. They look like the nittys in my town that touch eachother up outside of wimpys pic.twitter.com/LT7Cyajus0 — maz (@mattyhealyanti) March 26, 2023

Иначе миналия месец се появиха съобщения, че той официално се "среща с някоя" след раздялата си с Оливия Уайлд, предаде dir.bg.

"Хари се вижда с някого. Полага големи усилия да запази самоличността ѝ в тайна след цирка около връзката му с Оливия", заяви източник на Daily Mail. "Но всички от близкото му обкръжение знаят за този романс. Въпреки че е рано, нещата изглежда вървят добре."

Името на новата му любов не се споменава, но, за сведение, съобщенията за новия му романс се появиха само няколко дни, след като Емили намекна, че краткотрайната ѝ "ситуационна връзка" с Ерик Андре е отшумяла.