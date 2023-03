Орландо Блум посети детски център в Киев (Видео, снимки)

Холивудската звезда и посланик на добра воля на организацията УНИЦЕФ Орландо Блум посети детски център в Киев в неделя. Това беше първото му пътуване до Украйна от 2016 г. насам, заяви актьорът. Той се срещна и с президента на Украйна Володимир Зеленски. “The strength of the Ukrainian people is something that is really awe-inspiring”



Actor Orlando Bloom meets children affected by Ukraine war and visits President Zelenskyhttps://t.co/HNv1pmToQp pic.twitter.com/2jfmC86t0y — BBC News (World) (@BBCWorld) March 27, 2023

„Никога не бих очаквал войната да ескалира в цялата страна, откакто бях там. Но днес имах щастието да чуя детския смях в подкрепяния от УНИЦЕФ център „Спилно“ - безопасно, топло и грижовно място, където децата могат да играят, да учат и да получават психосоциална подкрепа“, заяви Блум в Инстаграм.

Центровете „Спилно“ са разположени в цяла Украйна, предлагат подкрепа за разселени деца и техните семейства, като според изявление на УНИЦЕФ на уебсайта му през изминалата година повече от половин милион деца и техните настойници са посетили някой от тях.

До момента най-малко 465 деца са били убити в 13-месечната война, която Русия води срещу своята съседка, според данни на Главната прокуратура на Украйна.