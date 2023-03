Необичайно ярко южно сияние е наблюдавано над Нова Зеландия (Снимки)

Южното сияние, или Aurora Australis, е необичайно ярко през този сезон в Нова Зеландия, съобщава Би Би Си.

Нощното небе, изпълнено със зелени и розови светлинни потоци, очарова ловците на полярни сияния, като много от тях остават будни по цели нощи, за да направят перфектния кадър. Ричард Чжън, сравнително нов наблюдател, се настани на плажа Брайтън в Дънидин тази седмица, за да прави снимки. Той каза, че интензивността на южните светлини е станала „още по-силна“ в сравнение с миналата година. „Изправен пред подобна сцена, човек може мигновено да забрави всичките си проблеми и само да се оплаче от нищожността на човешките същества пред природата“, каза г-н Чжън пред Би Би Си.

Aurora Australis, New Zealand {OC} (1500x1000) #nature pic.twitter.com/q90vEcwUtS — Nature is Beautiful (@DailyNatureshot) March 28, 2023

Южното (и Северното) сияние се наблюдава около магнитните полюси, когато горните слоеве на атмосферата са засегнати от потоци заредени частици, които се движат по линиите на земното магнитно поле. Когато тези заредени частици се сблъскат с газовете в атмосферата, те излъчват светлина. В северното полукълбо явлението се нарича Aurora Borealis, а в южното - Aurora Australis. По това време на годината полярните сияния обикновено се виждат в южните райони на Австралия и Нова Зеландия. Миналия петък вечер местно време имаше особено интензивно шоу. Наблюдателите казват, че тази година светлините са толкова ярки, че са наблюдавани дори доста по на север, предаде БТА.

TIL that you can see the aurora borealis from New Zealand… https://t.co/7Y2BLnhREA — Joshua Conti (@analoguepilot) March 26, 2023

Откакто се е преместил на Южния остров на Нова Зеландия миналата година, Дан Диркс следи прогнозите за полярните сияния с надеждата да наблюдава гледката на своя живот. „Фотоапаратът ми улови полярното сияние в целия му блясък. Мисията е изпълнена!“ - казва той със задоволство.

Unusually vivid Southern Lights glow over New Zealand Foto: Charly Levin de Grazia Hoffman Aurora-chasing photographers say they are seeing more brilliant, intense displays this season. https://t.co/5UvlWV3qYw BBC News - World — Café negrito por favor (@cafecitonegrito) March 29, 2023

Въпреки че полярните сияния могат да се появят по всяко време, най-вероятно е те да се случат през март и септември, когато има най-голям шанс ориентацията на Земята спрямо Слънцето да взаимодейства със слънчевите бури, казват от Австралийския център за прогнозиране на космическото време. Нюансите на полярното сияние се определят от състава на атмосферата. При повече кислород във въздуха се получават зелени и жълти цветове, докато при повече азот полярното сияние изглежда тъмночервено или синьо. В ясна нощ естественото светлинно шоу може да продължи от един до три часа. Обикновено явлението се появява между 22:00 и 02:00 часа.

Looking forward to a day when I get to see the Northern lights. In the meantime I've been chasing the Aurora Australis & have had a few night outings in the last couple of weeks. Who needs sleep anyhow?! 😆😴#AuroraAustralis #Aurora #NewZealand #Canterbury #nightphotography pic.twitter.com/3z2FCJZhHE — Jen Saunders 🥝🇳🇿🥾⛺️🏔☕️🥃🍃 (@jennithekiwi) March 27, 2023

За фотографите, които преследват полярното сияние, учените препоръчват да се установят на тъмно място с изглед на юг, може би на хълм или на плаж. В северното полукълбо ярки полярни сияния наскоро бяха забелязани и в Европа.