Публикуваха непоказвани снимки на "Бийтълс", направени от Пол Маккартни

Непоказвани досега снимки на ранните "Бийтълс", направени от Пол Маккартни, бяха публикувани от Националната портретна галерия в Лондон - три месеца преди откриването на изложба, на която ще бъдат представени над 250 негови фотографии на легендарната ливърпулска четворка, предаде Франс прес.

Галерията днес представи пет снимки, след като през януари показа други три. Фотографиите са правени през 1963 и 1964 г. в разгара на Бийтълсманията, съобщи БТА.

На една от снимките се вижда Ринго Стар, който се смее на глас. Друга показва Джон Ленън в Париж, усмихнат и с шапка на главата. Сред фотографиите има и автопортрет на Пол Маккартни в огледало, както и снимка на голия до кръста Джордж Харисън във Флорида - "млад, красив и отпуснат", според описанието към нея.

От 28 юни до 1 октомври посетителите на Националната портретна галерия ще могат да видят над 250 снимки, направени от музиканта с неговия фотоапарат "Пентакс" (Pentax), като част от изложбата "Пол Маккартни - фотографии от 1963-64: Очите на бурята".

Снимките са правени от Маккартни между ноември 1963 г. и февруари 1964 г., когато "Бийтълс" - най-популярната група във Великобритания, се превръща в световно явление.

Изложбата, която ще отбележи повторното отваряне на Националната портретна галерия след тригодишен ремонт, ще покаже "лудостта на Бийтълсманията отвътре", се посочва в направеното от музея изявление.

Посетителите ще могат да видят групата в Ливърпул, на репетиции в Париж, по улиците на Манхатън, под слънцето на Маями и т.н. Пол Маккартни е уловил моменти на съсредоточаване, разпускане, радост.

През 2020 г. Пол Маккартни се свърза с Националната портретна галерия, след като попадна снимките, които е смятал за изгубени.

"Гледайки ги сега, десетилетия след като ги съм ги направил, откривам, че в тях има някаква невинност. Всичко беше ново за нас по онова време", казва 80-годишният Пол Маккартни. "Те ме връщат към толкова много истории, поток от специални спомени, което е една от причините да ги обичам всичките. Знам, че те винаги ще разпалват въображението ми", допълва музикантът.