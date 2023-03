Лана Дел Рей се сгоди? (Видео, снимки)

По всичко изглежда, че Лана Дел Рей се носи на крилете на любовта, или поне така твърди задокеанската преса.

Изпълнителката на песента "Candy Necklace", която миналата седмица издаде деветия си студиен албум "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd", пазеше до последно в тайна романса си с Уиникър. Lana Del Rey is engaged to her boyfriend Evan Winker according to Billboard! 🍾❤️ pic.twitter.com/zLcLTatqVl — LDR Crave (@LDRCRAVE) March 30, 2023

Двойката, за която се съобщава, че се среща от няколко месеца, е била видяна заедно едва няколко пъти. И макар да не споделят в социалните мрежи връзката си, слуховете за годеж предизвика самата Лана, след като бе видяна да носи огромен диамантен пръстен на наградите "Billboard Women In Music Awards" на 1 март. The scoop on Lana Del Rey’s highly symbolic engagement ring from Evan Winiker https://t.co/pe9rdz2rrI pic.twitter.com/YFDyV3xckG — Page Six (@PageSix) March 30, 2023

Преди Евън изпълнителката на хита "Summertime Sadness" излизаше с 33-годишния музикант Джак Донахю.

Дел Рей, чието истинско име е Елизабет Грант, се е срещала и с фронтмена на "Салем" в продължение на няколко месеца в началото на 2022 г. А 2020-та имаше връзка с кънтри певеца Клейтън Джонсън, след като се запознаха в сайт за запознанства.

По-късно същата година се говореше, че са сгодени, но в крайна сметка тези слухове бяха опровергани.

Сред предишните любовни завоевания на Дел Рей е и шотландският певец и автор на песни Бари-Джеймс О'Нийл, с когото тя се среща от 2011 г. до 2014 г. След него беше италианския фотограф Франческо Кароцини от 2014 до 2015 г., а през 2017 г. певицата имаше кратък романс с рапъра G-Eazy, пише dir.

През 2014 г. Дел Рей сподели пред Rolling Stone, че има "афинитет към добри, силни и самоуверени хора".

През следващата година изпълнителката на "Born To Die" сподели пред Harper's Bazaar, че обича "като се прибира у дома да има кой да я чака".

"За човек като мен - ми харесва да имам някого до себе си. Била съм сама и това е добре. Но ми харесва да се прибирам вкъщи и да има кой да ме чака", каза тогава тя пред изданието.