Разплакана, Шакира напусна Барселона, изгонена от бившия си свекър

Шакира се сбогува със сълзи на очи с живота си в Испания и потегли заедно със своите синове за Маями след шумната си раздяла с Жерар Пике. Според мълвата тя потеглила заради уведомление за изгонване от бащата на бившия й, Хоан Пике. 🚨 Shakira left Barcelona for Miami with her children. pic.twitter.com/CDivIidY7Z — Shakira Crave (@NewsForShakira) April 2, 2023

46-годишната колумбийка напусна Барселона, преди да се впусне в новия си живот отвъд Океана. Макар и разплакана, Шакира изглеждаше непоколебима на летището в компанията на Милан (10) и Саша (7).

"Установих се в Барселона, за да осигуря на децата си стабилност - същата, която сега в друго кътче на света. Там ни очакват семейство, приятели и море. Днес започваме нова глава в търсене на щастието", написа изпълнителката в Туитър. ❤️ pic.twitter.com/Xb6ctwlxxo — Shakira (@shakira) April 2, 2023

Заминаването беше планирано за 3 януари, но се отложи заради влошеното здраве на бащата на Шакира. В същото време испанските медии съобщават, че Пике е силно раздразнен заради краткото предизвестие. То било направено чрез адвокатите на двете страни. А бившият капитан на Барселона научил точната дата само ден предварително.

Милан и Саша ще тръгнат на училище във Флорида на 11 април. Това е първият учебен ден след пролетната ваканция в САЩ.

Шакира и Пике постигнаха договорка за попечителството през ноември. Като част от споразумението Жерар ще прекарва ваканциите със синовете си. Шакира притежава имение за 20 милиона долара в Маями. А според различни информации тя вече има романтична връзка с мистериозен местен мъж, предаде bTV.