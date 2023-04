Бен Афлек и Мат Деймън отново са екип

Преди повече от 25 години Бен Афлек и Мат Деймън тръгват да покоряват Холивуд заедно. Днес двамата отново са екип, като за начало за спортния биографичен филм "Въздушния", предаде Асошиейтед прес.

Продукцията, чиято световна премиера се състоя на фестивала Саут бай саутест през март, излиза на екран в САЩ на 5 април, а в България - на 7 април.

Докато пишат "Последният дуел" - първия им съвместен сценарий след пробива им през 1997 г. с "Добрият Уил Хънтинг", Бен Афлек и Мат Деймън осъзнават, че в техните лъкатушещи и обикновено отделни кариери нещо липсва.

"Спомням си, че един ден жена ми каза: "Не съм те чувала да се смееш така от 15 години. Тогава се запитахме "Защо не го правим по-често", разказва Деймън. "А когато прехвърлиш 50-те, си казваш: Ако не го превърнеш в приоритет, това просто няма да се случи".

Сега, повече от 25 години след като пробиват в Холивуд - толкова преплетени, че навремето са споделяли обща банкова сметка, Афлек и Деймън отново са екип. Афлек режисира, а двамата с Деймън играят във филма, разказващ за "ухажването" на Майкъл Джордан от компания "Найки".

"Въздушния" - оригинална продукция на стрийминг платформата Епъл Ти Ви плюс, коsто се разпространява по кината от "Метро Голдуин Майер", е само част от новото им сътрудничество.

Филмът е първата премиера за новата им продуцентска компания "Артистс Екуити" (Artists Equity). Афлек е главен изпълнителен директор, а Деймън отговаря за съдържанието. Отчасти нейната мисия е да даде на изявените членове на екипа и актьорския състав част от печалбите.

За Афлек "Въздушния" - в който новосъздадената по онова време компания "Найки" се стреми да сключи договор, докато майка му (в ролята Вайола Дейвис) отстоява неговата стойност, представлява това, което се надяват да направят с новата си компания.

"Вярваме, че в екипа има много наистина значими артисти, които са недооценени и подценявани, а имат огромен принос за качеството на преживяването в един филм", каза Бен Афлек в съвместно интервю с Мат Деймън.

"Искаме да възприемем подхода на Майкъл Джордан, а именно да признаем артистите и да кажем: Вие сте тези, които заслужават да бъдат компенсирани за това. Вие създавате изкуството, красотата, величието".

С "Въздушния" те може би вече са създали хит. Филмът, в който участват Джейсън Бейтман, Крис Тъкър, Крис Месина и Марлон Уейънс, получи възторжени отзиви след премиерата си на фестивала "Саут бай саутест". Стрийминг платформата на "Епъл" е толкова доволна от него, че решава да го пусне по кината в цялата страна.

Всичко това обяснява някои от причините, поради които Афлек, въпреки меметата "Тъжният Бен Афлек" и вирусните видеоклипове, на които изглежда мрачен на наградите "Грами", е истински щастлив. Със сигурност е имало възходи и падения, Афлек и преди е разказвал откровено за минали битки с алкохолизма. Но сега той, по думите му, се оказва, "известен като нещастен", въпреки че се чувства точно обратното.

Базираната в Лос Анджелис компания "Артистс Екуити" е своеобразен завършек на прословутото начало на дуото. Те я създават, за да определят курса на следващата глава от книгата на живота - Деймън е на 52 години, а Афлек - на 50), и да направят прекарването на време заедно по-необходимо. Освен това начинанието позволява на Бен Афлек да бъде редовно с децата си от предишния си брак с Дженифър Гарнър. Миналата година той се ожени за Дженифър Лопес.

Един от хората, убедени в новото им начинание, е Вайола Дейвис, която играе майката на Майкъл Джордан във "Въздушния". Актрисата и носителка на "Оскар" е наясно какво се опитват да постигнат Афлек и Деймън - тя има собствена прогресивна продуцентска компания, която ръководи заедно със съпруга си. Дейвис нарича работата по "Въздушния" едно от най-добрите преживявания в кариерата си.

"Това, което те правят, е да върнат кинопроизводството на артистите", казва Вайола Дейвис. "Има толкова много препятствия по пътя ти като артист, а най-голямото от тях е самият бизнес. Понякога той се стоварва върху теб", допълва актрисата.

Сред предстоящите продукции на "Артистс Екуити" са "The Instigators" - филм за обир с Мат Деймън и Кейси Афлек, и "Unstoppable" с Дженифър Лопес и Джарел Джером.

Идеята за личната марка е във фокуса на "Въздушния".

Марката на Деймън-Афлек се справя добре. И двамата са имали много трудности по пътя си. Но представата за тях като творчески дует и двама от най-близките приятели в Холивуд е издържала. Кой не е мечтал да пробие в киното с най-добрия си приятел? Към тях има привързаност, защото тя съществува помежду им.

"Въздушния" представя един нов обрат в тяхното партньорство: За първи път Бен Афлек режисира Мат Деймън. Наскоро на Афлек му хрумва, че целият смисъл на проекта се дължи отчасти на подкрепата, която като режисьор получава от Деймън, предаде БТА.

"Това беше много любезен и мил жест, който е характерен за начина, по който Мат се е отнасял към мен и към това приятелство през целия си живот", казва Бен Афлек.