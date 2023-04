Близначки родиха момиченца по едно и също време

Близначките Мари Лестър и Кейтлин Гил родиха по едно и също време в Австралия, съобщава Ей Би Си Нет.

Момиченцата се казват Ариела и Елиана и само с няколко часа разлика, но родени в два последователни дни.

„Беше невероятно, беше много сюрреалистично и толкова вълнуващо и красиво преживяване“, каза Кейтлин.

Двете бебета са с еднакво тегло и ръст. Майките казаха, че никога не са си мислили, че е възможно да имат деца, още по-малко те са родени по едно и също време. Twin Adelaide sisters give birth to girls just hours apart in 'miracle' pregnancies https://t.co/3Lga5TYiqe via @ABCaustralia — Sofia Rita Belmonte (@Srb1970Rita) April 5, 2023

Двете майки страдат от синдром на поликистозни яйчници.

„Това не беше нещо, което някога бихте могли да планираме. Това беше просто чудо, бих казала, и е толкова красиво преживяване да родиш заедно със сестра си. Все още съм в шок. Опитвам се да повярвам, че наистина се е случило да бъдеш майка и леля едновременно“, каза Мари.

Мари и Кейтлин казаха, че родителите им първо са си помислили, че е шега, но после разбрали, че двете близначки са бременни по едно и също време.

Двете майки разказаха, че са имали подобни бременности и са страдали от киселини, сърбеж по краката и подуване на ръцете, и краката по едно и също време.

Първа забременява Кейтлин и е успяла да предупреди Мари за всичко, което и се случва.

„Беше добре по този начин, че можех просто да я подготвя - очаквай това, не се стресирай, не се страхувай“, каза Кейтлин.

Картин и Мари започват да раждат в един и същи ден, но с няколко часа разлика, пише bTV.

Двете майки успяват да раждат в една болнична стая и при една и съща акушерка.

„Да мога да вляза в стаята и да бъда там със сестра ми, беше наистина емоционално“, каза Кейтлин.

Мари и Кейтлин казаха, че се подкрепят взаимно и споделят своите специални моменти.