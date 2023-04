Без значение какъв е графикът ви, разнообразието от възможности в Дубай е толкова голямо, че гарантира наистина вълнуващи преживявания.

Ако разполагате само с един ден, няколко места са задължителни за посещение. Пътувайки с едно от многобройните „водни таксита“, или абри, по оживения Дубай Крийк, посетителите на Дубай могат да се насладят на нова гледка към града.

Ще видят и процъфтяващия квартал Al Seef - най-новата крайбрежна улица, която почита наследството на Емирствата. Отпивайки известните в региона гахва (традиционно кафе) или бедуински чай карак, туристите наблюдават незабравима панорама на залива. Бързата обиколка е добре да завърши с посещение на популярния кулинарен търговски център Time Out Market.

Time Out Market - credit Jack Wilkinson

Ако имате цял уикенд на разположение, планирайте различни забавни дейности, които ще оползотворят пълноценно времето ви. През първия ден е удачно да наемете лодка от Kite N' Surf, за да прекарате спокойна сутрин, докато слънчевите лъчи блестят по водата. Така едновременно ще разгледате красиви места и ще "вземете" дневната си доза море.

Alserkal Avenue е един от водещите арт центрове в района, като разполага с около 40 склада, превърнати в галерии, танцови студия, занаятчийски кафенета и други творчески обекти.

Там се намират няколко хипстър ресторанта, например Nightjar Coffee Roasters, който предлага богат избор от нестандартни напитки и вкусни ястия, достойни за снимка в инстаграм.

Aura Skypool, първият и най-висок 360-градусов инфинити басейн в света, е идеалното място за втория ден от почивката. Луксозният басейн, релаксиращата зона и природният дизайн дават усещане за „оазис в небето“. С открита гледка към култови обекти като Palm Jumeirah, Burj Al Arab и Ain Dubai, блестящият Pool Deck разполага с басейн с площ 750 кв. м.

Желаещите да се запознаят с автентичността на Емирствата могат да отидат на сафари в пустинята с Platinum Heritage, водещият организатор на пустинни приключения в Дубай. За незабравимо арабско изживяване туристите могат да лагеруват през нощта в резервата за опазване на пустинята, да се разходят из дивата природа и да пробват местната кухня.

За тези, които планират по-дълга почивка - например седмица - престоят в Дубай може да бъде великолепен. Градът има процъфтяваща голф среда с много игрища и престижни професионални турнири. Това го прави идеалното място за любителите на голфа, особено през зимата.

Голф клубът Dubai Creek Golf and Yacht Club, проектиран от Питър Харадин в JA The Resort, и голф клубът Emirates Golf Club, където се провеждат турнирите Slync.io Dubai Desert Classic и Omega Dubai Moonlight Classic, са няколко от най-добрите възможности.

За по-спокойно преживяване е подходящ Topgolf Dubai, който предлага американска кухня и игрище за шофиране, проектирано като във видеоигра.

Дубай е идеалната спа дестинация за хората, които имат нужда да се откъснат от ежедневието и да се заредят с енергия. Процедурата „Арабски ритуали за тяло“ в спа центъра Saray Spa в JW Marriott Marquis използва екзотични парфюми от тамян, роза и жасмин и лечебни соли от Мъртво море, за да съчетае традиционни лечебни методи с органични съставки. В One&Only Royal Mirage посетителите могат да пробват класическо арабско изживяване с пара и вана за тяло - хамам.

Посещение на хатха йога „под водата“ в The Lost Chambers също е чудесен вариант за релаксация. Там има 65 000 морски животни от 250 различни вида. За тези, които предпочитат надморска височина - йога и медитация в тропическите гори в The Green Planet е идеалната дестинация с 3000 вида флора и фауна.

Eксклавът Хата, разположен във величествените планини Хаджар, се намира на 90 минути от града с кола. Планините, вадите и фермите в този район са страхотни за фотографи, търсачи на силни усещания или за тези, които искат да се откъснат от реалността. Едно такова място е язовир Хата - наблюдателница сред скалисти върхове. Тя е перфектна за каране на каяк, пешеходен туризъм или просто за наслада със спиращи дъха гледки.

Хотел Hatta Sedr Trailers е първият с каравани в района, предлагащ страхотни възможности за настаняване. Гостите могат да пренощуват и във вилите и семейните стаи на хотел JA Hatta Fort. Задължителен за опитване е и вкусният местен мед от близките кошери на пчелната ферма Hatta Honey.

Dubai Parks and Resorts радва гостите си с три тематични парка и един аквапарк. Лабиринтът от забавления в Motiongate Dubai, Bollywood Parks Dubai, Legoland Dubai и Legoland Water Park има над 100 закрити и открити атракции и влакчета. Aquaventure, най-големият аквапарк в Дубай със 105 пързалки, различни дейности и развлечения, се намира в известния океански курорт Atlantis, The Palm. Има много възможности - гостите могат да посетят любимия аквариум в града, да се включат в изпълнени с екшън водни занимания, или да се запознаят отблизо с дружелюбните индо-тихоокеански бутилконоси делфини и забавните южноафрикански тюлени.

Фестивалът на храните в Дубай продължава от 21 април до 7 май 2023 г. Включва популярната Седмица на ресторантите в Дубай, гурме изживявания, както и редица събития за различни бюджети и вкусове.

Frying Pan Adventures отвежда гостите на културно опознаване на туристическите забележителности на града, на оживените местни пазари и кулинарните места с вкусотии от цял свят. Food Pilgrimage предлага местна кухня от Близкия изток и културни срещи, които помагат на посетителите да научат повече за историята на региона и на храната му.

Плажните клубове в Дубай са известни в цял свят с целогодишното си слънце, море и пясък. Four Seasons Resort at Jumeirah Beach е със средиземноморски блясък, но с гледка към Арабско море и красивия дубайски хоризонт. Nammos, идващ направо от копринения пясък на плажа Псару, Миконос, пренася една безкрайна забава във Four Seasons Resort at Jumeirah Beach.

Twiggy by La Cantine е спокойно и елегантно заведение на брега на живописната лагуна на Park Hyatt, където гостите могат да се насладят на панорамата към плажа, докато похапват от забележителното меню със средиземноморски ястия.

Посетителите могат да плават по крайбрежието на Дубай и да се любуват на забележителностите на града по време на обиколка с лодка с автопилот Hero OdySea. Пътниците ще останат очаровани от култовите плажове Burj Al Arab, Palm Jumeirah и Atlantis The Palm. Туристите не могат да сгрешат и с круиз по залез, ако предпочитат спокойна нощна атмосфера. Могат да плават до новия остров Bluewaters, докато се радват на залязващото арабско слънце.

Дубай е идеален и за шопинг - има за всеки вкус и джоб - от модни къщи от най-висок клас до бюджетни марки и традиционни пазари. Туристите могат да си купят сувенири за спомен от търговски центрове като The Dubai Mall, Mall of the Emirates, City Walk, или в някой от местните пазари. The Dubai Outlet Mall и The Outlet Village предлагат изгодни оферти за дизайнерски марки и пазаруване на достъпни цени.

А на най-смелите и любознателни туристи Дубай предлага курсове за нови умения. Почитателите на парфюмите например могат да разработят свой ритуален аромат в „Chemistry of Oo“ - сензорна парфюмерия, създадена от Oo La Lab. В Международния център за кулинарни изкуства пък се провеждат разнообразни класове - от приготвяне на пица до участие в занаятчийски курсове, изработване на захарни изделия и дори на джелато.

Q's Bar and Lounge е първият бар на Куинси Джоунс, обявен за „Най-добрия бар с музика на живо“ в Дубай, защото в уютното заведение могат да се чуят изпълнения от световна класа на новоизгряващи артисти, подбрани от легендарния музикант. За тези, които търсят местни таланти, супер шикозният хотел Indochine Dubai стартира вечер с нестандартна музика на живо, наречена Room 84, която всеки понеделник представя най-добрите изпълнители от региона и извън него.