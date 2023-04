Шведите от Dynazty и германците от Iron Savior идват за първи път в България (Видео)

Шведите от Dynazty и германците от Iron Savior идват за първи път в България, за да открият Midalidare Rock In The Wine Valley. Двете групи ще свирят на 30 юни, когато хедлайнери са легендите от Scorpions, съобщават организаторите на фестивала, цитирани от БТА.

Групата Dynazty е основана през 2007 г. в Стокхолм, Швеция, като до момента има издадени осем студийни албума. Международният пробив идва с втория им запис Knock You Down, който с излизането си през 2011 г. ги позиционира на световната рок сцена. Последвалият Sultans of Sin от 2012 г. затвърждава добрата посока на групата и тя отбелязва забележителни позиции в световните класации.

С Titanic Mass от 2016 г. шведите правят следващата стъпка в звука на Dynazty. Залагат на мелодични пауър метъл композиции, добавяйки към тях и симфоничен елемент. Гласовите възможности и сценично присъствие на техния вокалист Нилс Молин са забелязани от сънародниците им Amaranthe, които го правят официален член на групата през 2017 г.

В Dynazty са също Лов Лав Магнусон и Майк Лейвър - китари, Джонатан Олсон - бас, и Георг Хамстен Ег - барабани.

Iron Savior са създадени в Хамбург през 1996 година като солов проект на мултиинструменталиста и продуцент Пит Зилк. Към него след това се присъединяват Кай Хансен от Helloween и тогавашният барабанист на Blind Guardian - Томен Щаух. Критиците сравняват звученето на групата с Judas Priest и Iron Maiden. От създаването си Iron Savior имат 12 студийни албума, две EP-та и едно официално концертно издание.

През годините групата е претърпявала множество промени, като с днешна дата Пит Зилк (вокали и китара) е единственият член от първоначалния състав. Най-популярната песен на немската пауър метъл формация е "Heavy Metal Never Dies" от 2011 година, която има над 14 милиона слушания.

В Iron Savior днес са още Йоаким Пизел Кунстер - китара и бек вокали, Ян-Сьорен Екерт - бас и вокали, и Патрик Клозе - барабани.

Както писа БТА, Midalidare Rock In The Wine Valley ще се състои от 30 юни (петък) до 2 юли (неделя).