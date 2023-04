Шон "Диди" Кумс плаща по 5000 долара на ден обезщетение на Стинг

Шон "Диди" Кумс е задължен доживот на Стинг, съобщи електронното издание "Пийпъл".

Иконата на хип-хопа Кумс, който е на 53 години, е използвал мотиви от сингъла на Стинг "Every Breath You Take" от 1983 г. в хита си "I'll Be Missing You" (1997 г.) и разкри с публикация в Туитър, че плаща по 5000 щатски долара за правата на парчето на бившия фронтмен на "Полис", предаде БТА.

В публикацията, подписана "С обич към моя брат", той сподели и клип от интервю на Стинг от 2018 г. за "Брекфаст клъб", в което той за пръв път споменава за споразумението с рапъра и казва, че получава по 2000 долара дневно от него.

В интервюто 71-годишният музикант казва, че продуцентът поискал разрешение да използва сингъла чак след като бил пуснал парчето си. "Сега сме много добри приятели. Това бе красива версия на песента", добавя той.