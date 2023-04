Плеймейтката Николета Лозанова зарадва феновете си със снимка от почивката си в Париж. На нея тя се наслаждава на релаксираща маска за лице в своята хотелска стая.

"Поглези се", написа Лозанова под своя пост. View this post on Instagram A post shared by Nikoleta Lozanova (@nikoleta_lozanova)