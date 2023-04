Фолкпевицата Камелия крие брак с голямата си любов Цветелин. Навръх Цветница тя разкри, че е омъжена за мъжа до нея от 7 години.

"25 години сме заедно. 7 от тях в брак", написа Камелия под снимка с любимия си. View this post on Instagram A post shared by Kamelia (@kamelia_official)