След месец раздяла Ваня и Евгения Джаферович отново се събраха, но за кратко (Видео, снимки)

След месец раздяла Ваня и Евгения Джаферович отново се събраха. Съпругата на бившия футболист го посети неочаквано в Доминикана, където той е на снимки като водещ на риалити формата "Сървайвър".

"След месец разделени - отново заедно. Няколко седмици планирам изненада на Ваня. Вчера на летището той очакваше приятел, който му каза, че идва с подарък. А мен очакваше седмица по-късно. Лошото беше само, че Ваня се притесни жестоко. По време на полета не му вдигах телефона няколко часа и трябваше да разваля изненадата, а оставаха само 5 часа до кацането ни. И все пак щастието е огромно", написа Евгения под видеото, запечатало срещата им, което тя качи в своя инстаграм профил.

Смята се, че поводът за изненадващото й посещение е бил рожденият ден на Ваня. Той навърши 40 години. А любимата му изглежда е сбъднала и още една негова мечта - да лети. Ваня и Евгения Джаферович Снимка: Instagram/evgeniyadzaferovic

"Казват, че 40 е новото 20! Не знам дали е така. От години насам, аз все се чувствам на 20. Ок, повече ме болят колене, махмурлука все по-бавно минава, а и брадата ми е побеляла, но това са подробности.

Най-важното за мен е, че въпреки всичките ми недостатъци, имам човек до себе си, който ме обича безусловно. По-голям подарък от това няма, но тя е решила да ме изненада с нещо, което винаги съм искал да направя… да летя", написа Ваня Джаферович в своя инстаграм.

Двамата влюбени споделиха редица снимки от екзотичните плажове на Доминикана и макар че е било за кратко, преживяването им изглежда пълноценно.