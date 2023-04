Мария Игнатова сподели поредица от снимки в своя инстаграм профил, на които изглежда е в празнично настроение. Но не какво да е, а коледно. Причината - коледната й звезда цъфнала на Цветница.

"Коледната ми звезда цъфна на Цветница?! Честит празник, цветенца, дръвчета и храстчета! Прибирам се на топло, че малко подухва", написа тя под своя пост. View this post on Instagram A post shared by 𝓜𝓪𝓻𝓲𝓪 𝓘𝓰𝓷𝓪𝓽𝓸𝓿𝓪 (@maria_ignatova28)