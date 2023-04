Мария Бакалова и Валери Григоров в Бургас, актрисата ще прави киноклас в родния град (Снимки)

Звездната двойка гостува на кмета Димитър Николов

Мария Бакалова ще организира киноклас в Бургас още това лято по покана на кмета Димитър Николов.

Големият опит, който младата, но вече световноизвестна бургаска звезда натрупа в мащабни холивудски проекти, трябва да се предаде, защото е истинско вдъхновение за подрастващите. Това е и основната идеята на кинокласа, а Мария Бакалова ще намери време, въпреки многото си ангажименти, за осъществяване на добрата инициатива. Това стана ясно днес, на среща между бургаския кмет и най-обсъжданата светска двойка – Мария Бакалова и сина на Мария Гроздева – Валери Григоров. Те бяха в компанията на майката на Мария, Румяна Бакалова. Звездните гости посрещна зам.кметът Диана Саватева (втората в ляво).

„Ти си голям наш посланик и винаги разказваш за Бургас, за което сме ти много благодарни. През последните години тук се снимат доста филмови продукции с подкрепата на Общината. Освен съфинсиране, Бургас предлага и интересни локации – Солниците, Атанасовско езеро, рибарското селище Ченгене скеле, остров Света Анастасия. Това е още една възможност да се промотираме пред световни кинокомпании. Мислим и работим в тази посока, защото градът има сериозен потенциал“, каза кметът Димитър Николов.

На срещата присъства и зам.-кметът Диана Саватева, която посрещна гостите.

Междувременно българската актриса Мария Бакалова стана новото попълнение в киновселената на "Марвел". На 5 май на голям екран излиза дългоочакваният "Пазители на галактиката 3". Звездният актьорски състав на филма включва Крис Прат, Зоуи Салдана, Вин Дизел, Дейв Батиста, Брадли Купър, Силвестър Сталоун.

През 2024 година ще бъде премиерата на филма „Това, което остава" (What Stays After). Той е продуциран от NO BLINK Pictures, New European Wave Entertainment, както и от продуцентската компания на самата Мария Бакалова Five Oceans, която тя основава в партньорство с колегата си актьор и кинематографист, базиран в САЩ – Юлиан Костов. Проектът е финансиран от Националния филмов център с подкрепата на Община Бургас.