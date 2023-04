Кинофестивалът в Кан обяви официалната си селекция

Новите филми на Вим Вендерс, Кен Лоуч, Катрин Брея и Хирокадзу Корееда попадат в конкурсната програма на кинофестивала в Кан, предаде Франс прес.

Официалната селекция на 76-ото издание на проявата беше обявена от дългогодишния й директор Тиери Фремо на пресконференция в Париж заедно с новия президент Ирис Кноблох.

Деветнадесет филма ще се съревновават за наградата "Златна палма". Сред тях са "Съвършени дни" (Perfect Days) на Вим Вендерс, "Старият дъб" (The Old Oak) на Кен Лоуч, "Миналото лято" (Last Summer) на Катрин Брея, "Чудовище" (Monster) на Хирокадзу Корееда.

Председател на журито, което ще избере носителите на водещите отличия в международната надпревара, е двукратният носител на "Златна палма" Рубен Йостлунд.

Седемдесет и шестото издание на кинофестивала в Кан ще започне на 16 май и ще продължи до 27 май. Проявата ще бъде открита с филма "Жана дьо Бари" на актрисата и режисьорка Майвен с участието на Джони Деп.

Освен филмът, който ще открие кинофестивала, извън конкурсната програма ще бъдат показани "Убийците на цветната луна" на Мартин Скорсезе и "Индиана Джоунс и реликвата на съдбата" на Джеймс Манголд.

Въпреки че засега е планирано новият филм на Скорсезе да бъде показан извън конкурсната програма, организаторите биха искали да го видят в надпреварата за "Златна палма". Към продуцентите от "Парамаунт пикчърс" и Епъл Ти Ви Плюс е отправено запитване и по думите на Тиери Фремо е "най-важното да получим отговор преди началото на фестивала".