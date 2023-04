Топка едва не уцели Джо Байдън по време на визитата му в Дъблин (Видео)

Президентът на САЩ Джо Байдън едва не беше уцелен с малка топка по време на визитата си в Ирландия, съобщава ирландската медия РТЕ.

След разговор с ирландския премиер Лио Варадкар в премиерската резиденция за гости в Дъблин, двамата лидери присъствали в градините й на демонстрационен мач на ирландската спортна игра камоги.