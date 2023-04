Крал Чарлз включи снимка на Хари и Меган в сувенирите за коронацията му

За да подчертае опитите си да изглади семейните разправии, крал Чарлз III включи снимка на Хари и Меган в официалните сувенири, които ще се разпространяват около коронацията му.

Снимката, която кралят е избрал, е от 70-тата му годишнина и е заснета от кралския фотограф Крис Джаксън, пише "Дейли мейл".

Портретът е заснет в градината на Кларънс Хаус. Кралят и кралицата са седнали на пейка заедно с принц Джордж и принцеса Шарлот. Зад пейката са принцовете Уилям и Хари заедно със съпругите си Кейт и Меган, както и малкият принц Луи.