Виктория Бекъм отпразнува 49-тия си рожден ден.

Тя сподели щастливи кадри от празника си, който е прекарала в компанията на семейството. View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Бекъм е отпразнувала рождения си ден в компанията на Дейвид Бекъм и децата им Харпър, Круз и Бруклин. View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Другият им син Ромео, както и снаха им Никола Пелц-Бекъм, не са присъствали на събитието.