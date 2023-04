Спирала се появи в небето на Аляска (Снимки)

Любителите на северното сияние получиха неочаквана изненада - насред зелените ивици светлина, танцуващи в небето на Аляска, за няколко минути се появи спирала в бебешко синьо, наподобяваща галактика, предаде Асошиейтед прес.

Причината за явлението в събота сутринта е малко по-прозаична от нашествие на извънземни или поява на портал към далечните краища на Вселената. Оказва се, че това е просто излишното гориво от ракета на "Спейс Екс", изстреляна от Калифорния около три часа преди появата на спиралата.

Понякога ракетите имат гориво, което трябва да бъде изхвърлено, обяснява Дон Хамптън от Института по геофизика към университета на Аляска във Феърбанкс.

"Когато го правят на голяма височина, горивото се превръща в лед", каза ученият. "И ако това се случи на слънчева светлина, докато сте в тъмнината на земята, можете да го видите като нещо, наподобяващо голям облак, който понякога е спираловиден".

Taken in Alaska yesterday pic.twitter.com/E1ZWwnwpS4 — marz❤️‍🔥 (@solMarZn) April 16, 2023

Хамптън допълни, че е бил свидетел на подобни гледки около три пъти, въпреки че не са обичайно явление, предаде БТА.

Появата на спиралата, уловена от камера на Института по геофизика и разпространена в интернет пространството, е предизвикала "малка буря".

Фотографи, присъствали на шоуто на северното сияние, също са публикували снимки в социалните мрежи.

Ракетата на "Спейс Екс" беше изстреляна от космическата база Ванденберг в Калифорния в петък вечерта с полезен товар от около 25 спътника.

Макар спиралата да изглежда като галактика над Аляска, Дон Хамптън уверява ентусиастите, че случаят не е такъв. "Мога да ви кажа, че не е галактика. Това е просто водна пара, отразяваща слънчева светлина", каза той.

През януари подобна спирала беше наблюдавана над Хавай след изстрелването на военен сателит от Флорида с ракета на "Спейс Екс".