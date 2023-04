Ирина Шейк може би е отхвърлила всякакви слухове за събиране между нея и Брадли Купър. Руският модел беше забелязан до актьора Леонардо ди Каприо на фестивала Коачела през уикенда. Irina Shayk, Leonardo DiCaprio and Stella Maxwell at Coachella. pic.twitter.com/eCXRBWupFc — @21metgala (@21metgala) April 16, 2023

Носителят на "Оскар" и Шейк присъстваха на неоновия карнавал и купонясваха до ранни зори; въпреки това, с тях беше моделът Стела Максуел, която е дългогодишна приятелка на Ди Каприо, пише NOVA.