Хари Стайлс и Кейт Буш сред номинираните за наградите "Айвър Новело"

Изпълнителите Хари Стайлс и Кейт Буш са сред номинираните за наградите "Айвър Новело" за автори на песни и филмова музика, съобщи Ройтерс.

Кейт Буш получава признание за песента "Running Up That Hill" от 1985 г., която се радва на възроден интерес миналата година, благодарение на сериала "Странни неща" на Нетфликс, се посочва в съобщение на базираната във Великобритания Академия "Айвър".

Песента ще се конкурира с мегахита "As It Was" на Стайлс в категорията за най-изпълнявано произведение, за която са номинирани още "Heat Waves" на "Глас енимълс", "Shivers" и "Bad Habits" на Ед Шийран. Певецът спечели в тази категория с "Bad Habits" миналата година и за първи път една и съща песен е номинирана за наградата "Айвър Новело" в две последователни години, предаде БТА.

Стайлс е общо с три номинации, сред които за най-добра песен като музика и текст за "As It Was" и за композитор на годината заедно с Кид Харпун.

В тази категория са номинирани още Флорънс Уелч, Риан Тисдейл и Хестър Чеймбърс от дуета "Wet Leg", Джордж Даниъл и Мати Хийли от поп рок група "1975" и рапърът Сентръл Сий заедно с Йънг Ченкс.

Сред конкурентите за албум на годината са "The Car" на "Арктик Манкис", ирландската пост пънк група "Фонтейнс Ди Си" със "Skinty Fia" и "Some Nights

I Dream of Doors" на родения в Нигерия артист Обонджаяр. Номинирани са още "No Thank You" на рапърката Литъл Симз и "11" на музикалния колектив "Солт".

Хитът в бокс-офис класацията "Аватар: Природата на водата" и психологическата драма "Не се тревожи, скъпа" са сред номинираните за най-добра оригинална филмова музика.

Наградите "Айвър Новело" на името на уелския композитор и актьор са връчени за пръв път през 1956 г. Церемонията тази година ще се състои на 18 май в Лондон.