Добре ли е Джъстин Бийбър? (Видео)

Хейли Бийбър бе забелязана да утешава недобре изглеждащия й съпруг - Джъстин Бийбър с разтриване по гърба на музикалния фестивал Coachella, Калифорния, в събота.

26-годишният модел галеше гърба на съпруга си, докато певецът се бе свлякъл на барикадата, а на заден план свиреше Кид Ларой.

Във вече популярното видео се вижда как 29-годишният изпълнител на "Sorry" придърпва качулката си върху лицето, докато получава нежен масаж от съпругата си, която изглежда се наслаждаваше на музиката, предава Page Six. Justin Bieber and Hailey Bieber during the show of The Kid Laroi at the second night of the 2023 Coachella Valley Music and Arts Festival. pic.twitter.com/hJDRhAudur — @21metgala (@21metgala) April 16, 2023

Феновете се разтревожиха за Бийбс, а някои дори започнаха да предполагат какво му е.

"Боли го коремът", бе едно от предложенията.

"Той не иска да бъде там..", "Детето просто иска да се прибере", бяха повечето коментари.

Други пък похвалиха Хейли, че се опитва да накара Джъстин да се почувства по-добре, предаде dir.bg.

"Обожавам ги, те са толкова нежни един към друг".

Привидно киселото настроение на Джъстин обаче се оказа, че е моментно, тъй като по-късно бе засечен да танцува с Кид Ларой.

Последно време Бийбър не изглежда в особено ведро настроение, а някои го свързват с конфликта, който има съпругата му с бившата му приятелка Селена Гомез. От няколко месеца насам двете жени са едни от най-обсъжданите в онлайн пространството, като хейт коментари получават предимно Хейли и Бийбър - тя, затова, че обижда Сел публично, а той, защото не заема позиция.