Възобновяват делото срещу Ед Шийрън за плагиатство от Марвин Гей

Британската поп-звезда Ед Шийрън отново отива на съд за плагиатство от песен на Марвин Гей. Сагата е от 2016 г., а искът е за 100 млн. долара.

Преди 7 години година изгряващата звезда Ед Шийрън печели „Грами“ за песента си Thinking Out Loud. Повече от 4 десетилетия преди това – 1973 г., Марвин Гей изпълнява хита си Let's Get It On.

Съавтор на песента е музикантът Ед Таунсенд. Неговите наследници твърдят, че Ед Шийрън е изкопирал акордите. Адвокатите на британеца оспорват, че „има десетки, ако не и стотици песни, които предхождат и следват“ песента на Марвин Гей, като използват същия или подобен ход на акордите, предаде bTV.

Преди година британецът беше обвинен в родината си за плагиатство на друга песен.