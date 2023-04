Лошото момче на кънтри музиката Морган Уолън превзе световните музикални класации (Видео)

Морган Уолън и неговата кънтри музика доминират в световните музикални класации повече от месец и половина, след като в началото на март изпълнителят издаде третия си албум "One Thing at a Time". Той оглавява чарта на изданието “Билборд” вече седем седмици, а хитът "Last Night" доминираше в подреждането за сингли три седмици. Уолън е първият кънтри изпълнител и автор на песни, успял да стигне до заветната челна позиция в подреждането за сингли на авторитетното издание.

Певецът, който е на 29 години и се прочу с няколко скандални публични прояви, в момента е най-голямата кънтри звезда на САЩ. Въпреки че неколкократно в последните месеци Уолън си позволи да погази правилата, изричайки расистка обида, нарушавайки мерките срещу КОВИД-19 и други, той продължава да жъне успехи. Така той се превърна в лошото момче на кънтри музиката.

Музикантът издаде "One Thing at a Time" в началото на март и още с дебюта си в чарта стъпи на върха, превръщайки го в един от най-слушаните албуми с кънтри музика в историята. Цели 36 парчета са включени в тавата на Уолън, като всички намериха място в подреждането Хот 100 на изданието "Билборд" по едно и също време. Така Уолън счупи рекорда на Дрейк, който имаше 27 парчета в чарта по едно и също време през лятото на 2018 г., издавайки албума си "Scorpion".

Освен това Уолън е рекордьор и в класацията на "Билборд" за най-слушани кънтри изпълнения - три парчета от албума "One Thing at a Time" в момента са в челната десетка на подреждането. Сингълът "Thought You Should Know" е на седма позиция, следван от "Last Night" - на осма и "One Thing at a Time" - на девета. Музикантът е първият с подобно постижение от януари 1990 г., когато започва да се изготвя това подреждане, отбелязва "Билборд", цитирано от БТА.

Успехът на третия студиен албум на кънтри звездата съвсем не е изненадващ. Морган Уолън покори сърцата на световната публика още с предишния си албум - "Dangerous: The Double Album", който излезе през януари 2021 г. По данни на Ем Ар Си Дейта продукцията е не само топ кънтри албум на 2021 г., но и най-популярната тава във всички жанрове, отбелязвайки рекордни продажби. "Dangerous: The Double Album" остана цели десет седмици на върха в класацията Билборд 200, веднага след като излезе на пазара. Албумът продължава да е доста актуален и в момента, като в последното (тазседмичното) подреждане на изданието “Билборд” е в първата петица.

Възходът на Морган Уолън на музикалната сцена през 2021 г. беше съпътствана с лични падения, превърнали го лошото момче на кънтри музиката. Изпълнителят беше заснет да изрича на публично място расистка обида, а месеци преди това беше арестуван по обвинения в пиянство и нарушаване на обществения ред.

През февруари 2021 г. сайтът TMZ публикува видеоклип, в който Уолън използва расистка обида в Нешвил, щата Тенеси. Певецът веднага публично се извини за неприемливото си поведение, но въпреки това беше остро порицан от колеги и от музикалната индустрия, която предприе сериозни мерки срещу изпълнителя - лейбълът, с който работеше, прекрати договора, а изпълненията на Уолън временно бяха блокирани от радиостанции и стрийминг платформите. Дни по-късно той публикува видеоклип в профила си в Инстаграм с извинение към всички, засегнати от постъпките му, но въпреки това бе дисквалифициран от наградите на Академията за кънтри музика, както и от отличията "Грами", независимо от номинациите.

От началото на 2022 г. скандалът около кънтри звездата сякаш започна да заглъхва и Уолън постепенно възобнови публичните си изяви. Успехите му на музикалния пазар не можеха да бъдат пренебрегвани и Академията за кънтри музика на САЩ обяви "Dangerous: The Double Album" за най-добър албум на годината. Уолън взе и две отличия на церемонията на Американските музикални награди - той беше отличен в категорията за предпочитан изпълнител на кънтри музика, както и за песен в стил кънтри - за "Wasted on You", която е включена в "Dangerous: The Double Album".

Тази година роденият в щата Тенеси музикант получи и наградата за кънтри изпълнител на годината на айХарт Рейдио.

Видеото с расистката обида съвсем не е първият случай, в който Морган Уолън си навлича неприятности. През пролетта на 2020 г. той беше арестуван за пиянство и нарушаване на обществения ред, след като беше изгонен от бара на комика Кид Рок в центъра на Нешвил.

През октомври 2020 г. музикантът беше заловен да нарушава въведените тогава от американските власти правила срещу разпространението на КОВИД-19. Кънтри звездата се забавляваше с фенове, без да носи маска или да спазва социална дистанция на мач по американски футбол. Заради това планираното му участие предаването "Събота вечер на живо" беше анулирано.

Морган Уолън е забелязан от продуценти по време на участието си в музикалния формат в САЩ “The Voice” през 2014 г. Тогава той е едва на 20 години. С таланта си Уолън очарова публиката и журито, от което част са Шакира и Ъшър.

След участието си в музикалния формат, кариерата на Морган Уолън започва да набира скорост. Дебютният му албум "If I Know Me" излиза през 2018 г. и съдържа типичните за 90-те години кънтри ритми, но в интерпретация на младия изпълнител. С небрежния си чар и самоуверен леко ретростил момчето от Тенеси бързо печели почитатели, но истинският пробив е с "Dangerous: The Double Album".

В момента Морган Уолън е на турне в Северна Америка за представянето на новия, трети студиен албум. През уикенда се наложи да анулира концерт в град Оксфорд, щата Мисисипи, заради проблеми с гласа. Звездата не се появи на сцената, като съобщението на отменения концерт беше направено в последния момент, след представянето на подгряващите изпълнители. Това много силно разгневи феновете на кънтри звездата, въпреки че получиха обещания за възстановяване на сумите, платени за билети. Уолън се извини с публикация в Инстаграм, като обясни, че е останал без глас, въпреки че е предприел всички мерки, за да не се стигне до отмяна на концерта.

Дни по-рано, по време на шоуто си в Луисвил, щата Кентъки, Уолън падна от сцената, като случката беше запечатана във видеоклип, качен от негови фенове в ТикТок. Неприятният инцидент стана по време на съвместно изпълнение с американския диджей Дипло на песента им "Heartless". Заради сценични ефекти, кънтри звездата се спъна, но бързо се изправи и се усмихна на феновете, с което показа, че не е пострадал сериозно.