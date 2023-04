Тейлър Суифт успокои феновете си, че е добре, след като поряза ръката си на концерт

Певицата Тейлър Суифт увери феновете си, че е "съвсем добре", след като си сряза ръката по време на турнето в САЩ, предаде Пи Ей мидия/ДПА.

Звездата, носителка на множество награди, разкри, че се е спънала и паднала зад кулисите, докато се преобличала и че инцидентът е бил "изцяло по моя вина".

Неприятната случка е от събота и стана по време на втория от трите й концерта в Хюстън, Тексас, в рамките на американската част от турнето "Eras".

Феновете забелязаха нараняването и похвалиха певицата за смелостта й да продължи изпълнението си, въпреки че от лявата й ръка липсваше парче кожа, предаде БТА. 💬 | @TaylorSwift13 on her hand:



— “I tripped on my dress hem and fell in the dark backstage while running to a quick change - braced my fall with my palm. It was all very Mercury in retrograded coded.” pic.twitter.com/bChOLEC7dP — Taylor Swift Facts (@blessedswifty) April 24, 2023

В понеделник Суифт заяви, че се е спънала в подгъва на роклята си, докато е тичала в тъмното зад кулисите, за да смени тоалета. Тя каза на феновете да не се притесняват за нея.

"Току-що трябваше да направя три луди концерта в Хюстън и се събуждам с усмивка, припомняйки си колко много се забавлявахме всички", обясни тя.

"Обичам това турне толкова много заради страстта, която тези тълпи от хора влагат в него - сериозно нямам търпение за Атланта".